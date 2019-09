Was hecken Kreator und Lamb Of God aus?

Das klingt nach einer vielversprechenden Paarung! Es fragt sich nur, was das Paar vor hat. Kreator und Lamb Of God haben jedenfalls beide denselben Teaser auf ihren sozialen Medien gepostet (siehe unten). Es ist ein rund 17 Sekunden langes Video, das folgende Überschrift trägt: „We Hereby Declare A State Of Unrest“ (zu deutsch: Hiermit rufen wir einen Staat der Unruhe aus).

Des Weiteren richten Kreator und Lamb Of God einen Appell an ihre Fans: „Wir müssen Widerstand leisten. Gegen die Korrupten. Die Konzerne. Die Betrüger. Lasst die Flagge des Hasses wehen. Dies ist eine Ausstrahlung wegen öffentlichen Notstands.“ Doch damit nicht genug: Auf dem Bildschirm sind noch ein paar versteckte sowie verschlüsselte Botschaften zu sehen. Eine Buchstabenkombination lautet E20U20, was eventuell auch für EU 2020 (also Europa 2020) stehen könnte. Gehen die beiden Thrash-Kapellen nächstes Jahr womöglich zusammen auf Tour durch die europäische Union?

Dreier-Tournee durch Europa?

Mit K6L6P6 ist noch ein Code zu lesen. Wenn man spekuliert, dass die einzelnen Buchstaben für Bandnamen stehen, dann wären das Kreator und Lamb Of God sowie eine weitere Gruppe, die mit P beginnt. Vermutungen anzustellen, welche Formation sich nun konkret dahinter verbirgt, würde sicher zu weit gehen.

Wenn diese gemeinsame Konzertreise tatsächlich stattfindet – wofür wir alle die Daumen drücken sollten – dann wäre das die erste Tournee mit Art Cruz, seit dieser offiziell zum neuen Schlagzeuger von Lamb Of God aufgestiegen ist. Cruz hat Chris Adler seit 2018 vertreten, da selbiger wegen eines Motorradunfalls und der anschließenden Reha nicht einsatzfähig war. Eine andere Möglichkeit bezüglich dessen, was Kreator und Lamb Of God vorhaben, wäre sicherlich auch eine gemeinsame Split-EP oder -Single. Wie dem auch sei – wir werden wohl noch ein wenig abwarten müssen, bis die beiden Bands offiziell ihre Pläne verkünden.

