Verlosung

Weltweite Fever333-Livestream-Tour: Tickets zu gewinnen!

auch interessant

FEVER 333 haben kürzlich ihre neue EP WRONG GENERATION angekündigt, die am 23. Oktober erscheinen wird. Nach dem tragischen Tod von George Floyd verbrachte FEVER 333-Sänger Jason Aalon Butler 13 Tage auf den Straßen und marschierte in der ersten Reihe der Rebellion in Los Angeles. Am 14. Tag kam er nach Hause und schrieb das, was die kommende Sammlung WRONG GENERATION werden sollte.

Neben der neuen EP geht es für das Trio, das ausgehend von der Mission „Kunst als Aktivismus” gegründet wurde, außerdem auf eine erste globale Livestream-Tour. Es wird eine Serie von sechs ticketgebundenen Livestream-Performances geben, die abgepasst auf die Zeitzonen der jeweiligen Märkte übertragen werden.

Jason Butler kommentiert zu WORLD TOUR FOR THE WRONG GENERATION: „Wir sind unseren Verbündeten allerorten so dankbar, daher wollten wir einen Weg finden, um jedem Teil der Welt das zurückzugeben, was wir mit unserem letzten Album erreichen konnten. Wir wollten während dieser pandemischen Phase eine völlig neue Art von LIVE-Erlebnis anbieten.

Exklusiv für jede Region, tatsächlich live im Moment des Filmens, kein Schnitt, unter Verwendung eines brandneuen Direkten Audio-Feeds, mit dem sich jede Demo so live wie nur möglich anfühlt, in einer Zeit, da die traditionelle Live-Performance unmöglich erscheint. Wir haben das Gefühl, einen Weg gefunden zu haben, der diese Essenz auf eine nie dagewesene Weise einfängt.“

Veranstaltet in einem immersiven LED-gekachelten Raum und live für die örtlichen Zeitzonen performt, wird die Tour am 23. Oktober mit einer London/Europa-fokussierten Show starten, die um 21 Uhr unserer Zeit beginnt. Tickets sind unter FEVER333.Veeps.Com erhältlich.

Tickets zu gewinnen!

Für den virtuellen Tour-Halt am 23. Oktober um 21 Uhr gibt es Tickets zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „WrongGeneration“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 21.10.2020, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.