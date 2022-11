Pünktlich zum Album-Release von DARKER STILL kommen die Australier Parkway Drive im Herbst für mehrere Termine ihrer Arena-Tournee nach Deutschland.

Die australischen Kraftpakete Parkway Drive haben sich in fast zwanzig aufreibenden Jahren und über sechs von Kritikern und Publikum gefeierten Studioalben (die in ihrer Heimat allesamt Goldstatus erreichten und in Deutschland teils über Monate in den Longplay-Charts verweilten), drei Dokumentationen, einem gefeierten Live-Album, rund einer Milliarde Streams und Tausenden von Konzerten vom Metal-Underdog zum Festival-Headliner entwickelt. "Parkway Drive haben schon immer den Spagat zwischen Licht und Dunkelheit geschafft, und ‘Glitch’ ist da keine Ausnahme", teilt die Band mit. "Klanglich wollten wir eine düstere, schwere und nervenaufreibende Reise kreieren, während wir gleichzeitig eine Melodie suchten, die sich in deinen Kopf eingräbt.…