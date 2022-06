Nach Verlegung der Spielstätte müssen alle Tickets umgetauscht werden. Auch der Konzertbeginn der Rammstein-Shows in Stuttgart verfrüht sich.

Am 10. und 11. Juni 2022 ziehen Rammstein auf den Cannstatter Wasen, um Stuttgarter Fans mit ihrer legendären Pyro-Show zu beglücken. Außerplanmäßig kam es aufgrund der Coronapandemie zu Verschiebungen der seit 2020 angedachten Stadiontour der NDH-Gruppe. Seit dem 16. Mai 2022 läuft die Veranstaltungsreihe allerdings in vollem Gange. Rammstein-Konzerte sollen früher beginnen Wie vor einigen Tagen bereits berichtet, kommt es bei der Sitzplatzvergabe für die Stuttgart-Shows an diesem Wochenende zu Umstrukturierungen. Alle Informationen dazu könnt ihr unten in der Meldung nachlesen. Doch auch der zeitliche Rahmen für das Programm soll neu gesetzt werden, wie die Stuttgarter Nachrichten kürzlich erklärten. Aufgrund…