Band Album VÖ-Datum

’77 BRIGHT GLOOM 27.4.

A Perfect Circle EAT THE ELEPHANT 20.4.

Abinchova WELTENWANDERER 30.3.

Abraham LOOK, HERE COMES THE DARK! 11.5.

Abramis Brama TUSEN AR 20.4.

Absence, The A GIFT FOR THE OBSESSED 23.3.

Alcyona TRAILBLAZER 23.2.

Amorettes, The BORN TO BREAK 6.4.

Amorphis QUEEN OF TIME 18.5.

Ancst GHOSTS OF THE TIMELESS VOID 2.3.

Angel Heart ANGEL HEART 18.5.

Angelus Apatrida CABARET DE LA GUILLOTINE 4.5.

Anti Cimex VICTIMS OF A BOMB RAIS 23.2.

Antlers noch unbekannt 6.4.

Arrival Of Autumn noch unbekannt Frühjahr

Asphagor noch unbekannt 11.5.

Asphodelia WELCOME APOCALYPSE 20.4.

At The Gates TO DRINK FROM THE NIGHT ITSELF 18.5.

Atheist noch unbekannt Sommer

Aura Noir AURA NOIRE 27.4.

Auri AURI 23.3.

Avon DAVE’S DUNGEON 23.2.

Avslut DECEPTIS 23.2.

Ayreon AYREON UNIVERSE – THE BEST OF AYREON LIVE 30.3.

Balmog VACUUM 16.3.

Baptists BEACON OF FAITH April

Barnes, Charlie OCEANOGRAPHY 9.3.

Barren Earth A COMPLEX OF CAGES 30.3.

Bay, Chris CHASING THE SUN 23.2.

Between The Buried And Me AUTOMATA I 9.3.

Bjornson, Ivar & Einar Selvik HUGSJA 20.4.

Black Book Lodge STEEPLE AND SPIRE 18.5.

Black Foxxes

Black Moth ANATOMICAL VENUS 23.2.

Black Rainbows PANDAEMONIUM 6.4.

Black Salvation UNCERTAINITY IS BLISS 6.4.

Black Stone Cherry FAMILY TREE 20.4.

Black Wizard LIVIN’ OBLIVION 23.2.

Blackberry Smoke FIND A LIGHT 6.4.

Bleed From Within ERA 6.4.

Bleeding Gods DODEKATHLON Februar

Blessthefall HARD FEELINGS 23.3.

Blitzkrieg JUDGE NOT 27.4.

Blood Tsunami GRAVE CONDITION 27.4.

Body, The I HAVE FOGHT AGAINST IT, BUT I CAN’T ANY LONGER 11.5.

Bonfire TEMPLE OF LIES 13.4.

Borealis THE OFFERING 23.3.

Boss Keloid MELTED ON THE INCH 27.4.

Bullet DUST TO GOLD 20.4.

Caliban ELEMENTS 6.4.

Casey WHERE I GO WHEN I AM SLEEPING 16.3.

Chaostar THE UNDIVIDED LIGHT 23.3.

Coilguns MILLENNIALS 23.3.

Commander noch unbekannt 13.4.

Conjurer MIRE 23.2.

Corrupt Moral Altar EUNOIA 9.3.

Crematory OBLIVION 13.4.

Crisix AGAINS THE ODDS 23.3.

Crone GODSPEED 13.4.

Crown, The COBRA SPEED VENOM 16.3.

Crowned Kings SEA OF MISERY 23.3.

Cruthu THE ANGLE OF ETERNITY 23.2.

Crystal Ball CRYSTALLIZER 27.4.

Cult Of The Fox BY THE STYX 20.4.

Dagger Lust SIEGE BONDAGE ADVERSE TO THE GODHEAD 20.4.

Damned, The EVIL SPIRITS 13.4.

Dautha BRETHREN OF THE BLACK SOIL 16.3.

Davis, Jonathan noch unbekannt Sommer

Dead Alone SERUM 23.2.

Dead City Ruins noch unbekannt 13.4.

Dead Daisies, The BURN IT DOWN 6.4.

Death Alley SUPERBIA 23.3.

Deathwhite FOR A BLACK TOMORROW 23.2.

Defecto NEMESIS 16.3.

Demon Incarnate KEY OF SOLOMON 23.3.

Demonical CHAOS MANIFESTO 27.4.

Desdemonia ANGUISH März

Desert Storm SENTINELS 16.3.

Desolation Angels KING 23.2.

Dimmu Borgir EONIAN 4.5.

Doro noch unbekannt 3.8.

Drudkh THE OFTEN SEE DREAMS ABOUT THE SPRING 9.3.

Eagle Twin THE THUNDERING HERD 30.3.

Earth Flight noch unbekannt 20.4.

Earthless BLACK HEAVEN 16.3.

Electric Mary BETTER DAYS ARE COMING 16.3.

Eleine UNTIL THE END 23.2.

Eliminator LAST HORIZON 23.3.

Eradicator INTO OBLIVION 9.3.

Escape The Fate I AM HUMAN 30.3.

Estate MIRRORLAND 20.4.

Ever Living, The HEREPHEMINE 4.5.

Evil Drive RAGEMAKER 30.3.

Evolucia HUNT 30.3.

Fall Of Carthage EMMA GREEN 6.4.

Fargo noch unbekannt 25.5.

Farmer Boys noch unbekannt Sommer

Fister NO SPIRIT WITHIN 20.4.

Five Finger Death Punch noch unbekannt Frühjahr

Fleshworks ENGINE OF PERDITION 23.3.

Follow The Cipher FOLLOW THE CIPHER 11.5.

Forever Still noch unbekannt Frühjahr

Formosa SORRY FOR BEING SEXY 2.3.

Frequency Drift LETTERS TO MARO 13.4.

Gatekeeper EAST OF SUN 27.4.

Ghastly DEATH VELOUR 20.4.

Glorior Belli THE APOSTATES 6.4.

God Is An Astronaut EPITAPH 27.4.

Godslave REBORN AGAIN 9.3.

Golden Grass, The ABSOLUTELY 16.3.

Gozu noch unbekannt März

Grailknights KNIGHTFALL 4.5.

Graveyard noch unbekannt Sommer

Green Druid noch unbekannt 16.3.

Grober Knüppel FUTTER FÜR DIE AUSSORTIERTEN März

Gus G. FEARLESS 20.4.

Hardcore Superstar YOU CAN’T KILL MY ROCK N’ROLL Herbst

Headless Crown CENTURY OF DECAY 30.3.

Heads. COLLIDER 6.4.

Heavysaurus ROCK’N’RARRR 18.5.

Hellwerk 13 STEPS TO THE END 27.4.

Hemelbestormer A RING OF BLUE LIGHT 2.3.

Huntsmen AMERICAN SCRAP 23.2.

Hyborian HYBORIAN VOL. 1 23.2.

Hysterese HYSTERESE 30.3.

Ignore The Sign A LINE TO CROSS 23.2.

Ihsahn AMR 4.5.

Ilsa CORPSE FORTRESS 2.3.

Immortal noch unbekannt 2018

Impending Doom THE SIN OF DOOM OF GODLESS MEN VOL. II 2018

Innfight BLACK DOG 13.4.

Iron Angel HELLBOUND 4.5.

J.B.O. DEUTSCHE VITA 30.3.

Jaded Heart DEVIL’S GIFT März

Japanische Kampfhörspiele BACK TO ZE ROOTS 23.3.

Johansson & Speckmann FROM THE MOUTH OF MADNESS 30.3.

Johansson, Nils Patrik EVIL DELUXE Frühjahr

Judas Priest FIREPOWER 9.3.

Kamelot THE SHADOW THEORY 6.4.

Karma Violens SERPENT GOD 13.4.

Kataklysm MEDITATIONS Sommer

Kill Ritual ALL MEN SHALL FALL 23.2.

Killer Boogie ACID DREAM 9.3.

Killing Gandhi ASPIRATIONS OF FAILURE Februar

King Goat DEBT OF AEONS 20.4.

Kino RADIO VOLTAIRE 23.3.

Kobra & The Lotus PREVAIL II 27.4.

Last Days Of Eden CHRYSALIS 23.3.

Last Gang, The KEEP THEM COUNTING 2.3.

Lazys, The TROPICAL HAZARDS April

Leather II 13.4.

Legion:Ghost, The WITH COURAGE AND DESPAIR 16.3.

Light The Torch REVIVAL 30.3.

Lik noch unbekannt Mai

Lizzard SHIFT 23.2.

Loth APOCRYPHE April

Mad Max noch unbekannt Sommer

Maladie OF HARM AND SALVATION 23.2.

Malady TOINEN TOISTA 16.3.

Maudlin SASSUMA ARNAA 23.2.

Maverick COLD STAR DANCER 6.4.

Megaherz KOMET 23.2.

Melted Space DARKENING LIGHT 23.3.

Melvins, The PINKUS ABORTION TECHNICIAN 20.4.

Memoriam THE SILENT VIGIL 23.3.

Mendoza, Marco VIVA LA ROCK 2.3.

Merryweather Stark CARVED IN ROCK 23.2.

Messa FEAST FOR WATER 6.4.

Michael Schenker Fest RESURRECTION 2.3.

Mindreaper noch unbekannt 8.6.

Ministry AMERIKKKANT 9.3.

Monotheist SCOURGE 16.3.

Monster Magnet MINDFUCKER 23.3.

Monsternaut noch unbekannt April

Mos Generator SHADOWLANDS 20.4.

Mournful Congregation THE INCUBUS OF KARMA 23.3.

Mr. Irish Bastard THE DESIRE FOR REVENGE 2.3.

Mustasch SILENT KILLER 6.4.

My Indigo MY INDIGO 20.4.

Nale DEATH, SKULSS, SATAN 23.3.

Necrophobic MARK OF THE NECROGRAM 23.2.

Negative Self CONTROL THE FEAR 16.3.

Night In Gales THE LAST SUNSETS 23.2.

Nightmarer CACOPHONY OF TERROR 23.3.

Nightwish DECADES 9.3.

Nothing noch unbekannt 2018

Öbliviön RESILIENCE 23.2.

Obscura DILUVIUM Sommer

Oceans Of Slumber THE BANISHED HEART 2.3.

Octopus SUPERNATURAL ALLIANCE 30.3.

Of Feather And Bone BESTIAL HYMNS OF PERVERSION 23.3.

Offering, The noch unbekannt Sommer

Onmens DOOPGROND April

Osiris Club, The THE WINE-DARK SEA 23.2.

Oul ANTIPODE 13.4.

Outer Heaven noch unbekannt Herbst

Paddy And The Rats RIOT CITY OUTLAWS 6.4.

Palace Of The King GET RIGHT WITH YOUR MAKER 23.3.

Pell, Axel Rudi KNIGHTS CALL 23.3.

Phi CYCLES 30.3.

Pig Destroyer noch unbekannt 2018

Pinksi SOUND THE ALARM 27.4.

Pop, Iggy & Joshua Homme AMERICAN VALHALLA 9.3.

Powerstroke OMISSA März

Primitai THE CALLING 25.5.

Primordial EXILE AMONGST THE RUINS 30.3.

Pripjat CHAIN REACTION 27.4.

Profane Omen noch unbekannt Frühjahr

Rain Diary BLACK WEDDINGS 30.3.

Rainbow, Ritchie Blackmore’s MEMORIES IN ROCK II 6.4.

Raven noch unbekannt Sommer

Requiem GLOBAL RESISTANCE 23.3.

Ringworm noch unbekannt Winter

Riot V ARMOR OF LIGHT 27.4.

Rods, The LOUDER THAN LOUD 2018

Rolo Tomassi TIME WILL DIE AND LOVE WILL BURY IT 2.3.

Ross The Boss noch unbekannt 20.4.

Rotten Sound SUFFER TO ABUSE 13.4.

Sacred Leather ULTIMATE FORCE 23.2.

Salem ATTRITION März

Saltatio Mortis BROT UND SPIELE Sommer

Sandberg MONSTER 18.5.

Scarlet Dorn LACK OF LIGHT August

Schwarzer Engel KULT DER KRÄHE Februar

Scream NO MORE CENSORSHIP April

Sea Within, The noch unbekannt Frühjahr

Sebastien ACT OF CREATION 23.2.

Second Youth DEAR ROAD 9.3.

Sector DIGITAL VOODOO 6.4.

Septic Tank ROTTING CIVILISATION 13.4.

Settle Your Scores BETTER LUCK TOMORROW 13.4.

Sevendust noch unbekannt Frühjahr

Shadowkeep SHADOWKEEP 30.3.

Shields LIFE IN EXILE 20.4.

Silent Screams noch unbekannt Frühjahr

Sink The Ship PERSEVERE 27.4.

Skeletal Remains DEVOURING MORTALITY 13.4.

Skeletonwitch noch unbekannt Frühjahr

Skindred BIG TINGS 27.4.

Sol Invictus NECROPOLIS 23.3.

Soulfly noch unbekannt Sommer

Spartan Warrior HELL TO PAY 23.2.

Spiritual Front AMOUR BRAQUE 23.3.

Spitefuel DREAMWORLD COLLAPSE 27.4.

Squealer BEHIND CLOSED DOORS 23.2.

St. Elmos Fire EVIL NEVER SLEEPS 30.3.

Stomper 98 ALTHERGEBRACHT 30.3.

Stone INCH OF JOY 2.3.

Stone Broken AIN’T ALWAYS EASY 2.3.

Stone Temple Pilots STONE TEMPLE PILOTS 16.3.

Stunde Null VOM SCHATTEN INS LICHT 13.4.

Sulpher NO ONE WILL EVER KNOW August

Susperia THE LYRICIST 16.3.

Sword, The USED FUTURE 23.3.

Tax The Heat CHANGE YOUR POSITION 9.3.

Teenage Wrist CHROME NEON JESUS 9.3.

Templeton Pek WATCHING THE WORLD COME UNDONE 23.2.

Tengil SHOULDHAVEBEENS 13.4.

Terror noch unbekannt Sommer

Tesseract SONDER 20.4.

Thorium BLASPHEMY AWAKES 1.6.

Three Days Grace OUTSIDER 9.3.

Thundermother noch unbekannt Februar

Thunderwar WOLFPACK 18.5.

Thy Antichrist WRATH OF THE BEAST Februar

Thy Catafalque GEOMETRIA 4.5.

Tomorrow’s Eve MIRROR OF CREATION III – PROJECT IKAROS 27.4.

Tons FILTHY FLOWERS OF DOOM 20.4.

Toundra VORTEX 27.4.

Traitor KNEE-DEEP IN THE DEAD 27.4.

Trappist noch unbekannt 2018

Treedeon UNDER THE MANCHINEEL 23.2.

Tri State Corner HERO 27.4.

Turnstile TIME & SPACE 23.2.

Twitching Tongues GAINING PURPOSE THROUGH PASSIONATE HATRED 9.3.

U.D.O. noch unbekannt 31.8.

Unanimated noch unbekannt Herbst

Underoath ERASE ME 6.4.

Ungfell MYTHEN, MÄREN, PESTILENZ 23.3.

Universe Infinity ROCK IS ALIVE 13.4.

Unravel ERAS OF FORFEIT 13.4.

Usurper noch unbekannt Mai

Usurpress INTERREGNUM 23.2.

Valis Ablaze BOUNDLESS 6.4.

Varathron PATRIARCHS OF EVIL 27.4.

Veld SIN 23.3.

Velvet Viper RESPICE FINEM 16.3.

Vile Creature CAST OF STATIC AND SMOKE 9.3.

Vimic OPEN YOUR OMEN Frühjahr

Violation Wound WITH MAN IN CHARGE 27.4.

Vitamin X noch unbekannt April

Voidhanger DARK DAYS OF THE SOUL 2.3.

Vojd THE OUTER OCEAN 23.2.

Volster PERFECT STORM 20.4.

Vorbid noch unbekannt April

Vulture noch unbekannt Winter

Wallachia MONUMENTAL HERESY 13.4.

War On Women CAPTURE THE FLAG 13.4.

We Sell The Dead HEAVEN DOESN’T WANT YOU AND HELL IS FULL 23.2.

We Were Sharks LOST TOUCH 23.2.

Weapon UK noch unbekannt 2018

Wiegedood DE DODEN HEBBEN HET GOED III 20.4.

Witt, Joachim RÜBEZAHL 23.3.

Wolf King LOYAL TO THE SOIL 27.4.

Wolff, Peter REPEAT 23.2.

Wolfpack LOATHE 16.3.

Wrekmeister Harmonies THE ALONE RUSH 13.4.

Wrong FEEL GREAT 13.4.

Wuw RIEN NE NOUS SERA EPARGNE 30.3.

Yob noch unbekannt Sommer