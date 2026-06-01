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Datum
Das Nova Rock Festival findet vom 11. bis zum 14. Juni 2026 statt.
Veranstaltungsort
Das Nova Rock findet auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf, Österreich, statt.
Adresse:
Pannonia Fields
2425 Nickelsdorf, Österreich
Preise & Tickets
Tickets in diversen Varianten ab 279,99 Euro hier erhältlich.
Bands
In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.
- A Day To Remember
- All Them Witches
- All Time Low
- Alter Bridge
- A New Chapter
- Ankor
- Annisokay
- A Perfect Circle
- Architects
- Aurorawave
- Bad Nerves
- Bad Omens
- Bilmuri
- Black Label Society
- Black Veil Brides
- Breaking Benjamin
- Bring Me The Horizon
- Cassies
- Catch Your Breath
- Chuggaboom
- Cousins
- The Cure
- dArtagnan
- Drain
- Ego Kill Talent
- Feine Sahne Fischfilet
- Frevd
- The Funeral Portrait
- Future Palace
- Hollywood Undead
- Ice Nine Kills
- Iron Maiden
- Just Mustard
- Kaleo
- Kanonenfieber
- Kublai Khan TX
- Kupfergold
- Lagwagon
- Lemo
- Loathe
- Madsen
- Magnolia Park
- Malevolence
- Mastodon
- Melrose Avenue
- Mittel Alta
- The Molotovs
- Tom Morello
- Nickelsdorfer Böhmische
- The Offspring
- Palaye Royale
- Papa Roach
- The Plot In You
- P.O.D.
- President
- The Pretty Reckless
- The Pretty Wild
- Pure Chlorine
- Purple
- Querbeat
- Quicksand
- The Rasmus
- Return To Dust
- Royal Republic
- Roy Bianco und die Abbrunzati Boys
- Sabaton
- Sepultura
- Sex Pistols feat. Frank Carter
- Shmiffy
- Six Feet Under
- Skindred
- Slay Squad
- Social Distortion
- Soul Asylum
- Three Days Grace
- Thrown
- Trivium
- TX2
- Vinegar Hill
- Voilà
- Volbeat
- We Came As Romans
- Yunger
- Zascha
Running Order
Die Timetable könnt ihr euch hier downloaden.
Anfahrt
Nova Rock 2025 Aftermovie
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