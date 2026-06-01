Datum

Das Nova Rock Festival findet vom 11. bis zum 14. Juni 2026 statt.

Veranstaltungsort

Das Nova Rock findet auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf, Österreich, statt.

Adresse:

Pannonia Fields

2425 Nickelsdorf, Österreich

Nova Rock

Preise & Tickets

Tickets in diversen Varianten ab 279,99 Euro hier erhältlich.

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

A Day To Remember

All Them Witches

All Time Low

Alter Bridge

A New Chapter

Ankor

Annisokay

A Perfect Circle

Architects

Aurorawave

Bad Nerves

Bad Omens

Bilmuri

Black Label Society

Black Veil Brides

Breaking Benjamin

Bring Me The Horizon

Cassies

Catch Your Breath

Chuggaboom

Cousins

The Cure

dArtagnan

Drain

Ego Kill Talent

Feine Sahne Fischfilet

Frevd

The Funeral Portrait

Future Palace

Hollywood Undead

Ice Nine Kills

Iron Maiden

Just Mustard

Kaleo

Kanonenfieber

Kublai Khan TX

Kupfergold

Lagwagon

Lemo

Loathe

Madsen

Magnolia Park

Malevolence

Mastodon

Melrose Avenue

Mittel Alta

The Molotovs

Tom Morello

Nickelsdorfer Böhmische

The Offspring

Palaye Royale

Papa Roach

The Plot In You

P.O.D.

President

The Pretty Reckless

The Pretty Wild

Pure Chlorine

Purple

Querbeat

Quicksand

The Rasmus

Return To Dust

Royal Republic

Roy Bianco und die Abbrunzati Boys

Sabaton

Sepultura

Sex Pistols feat. Frank Carter

Shmiffy

Six Feet Under

Skindred

Slay Squad

Social Distortion

Soul Asylum

Three Days Grace

Thrown

Trivium

TX2

Vinegar Hill

Voilà

Volbeat

We Came As Romans

Yunger

Zascha

Running Order

Die Timetable könnt ihr euch hier downloaden.

Geländeplan (anklicken für größere Ansicht)

Anfahrt

Infos zur Anreise.

Nova Rock 2025 Aftermovie

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