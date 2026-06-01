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Nova Rock 2026: Alle Infos zum Festival

Nova-Rock
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Alles über das Nova Rock Festival in Österreich findet ihr hier.
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Datum

Das Nova Rock Festival findet vom 11. bis zum 14. Juni 2026 statt.

Veranstaltungsort

Das Nova Rock findet auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf, Österreich, statt.

Adresse:

Pannonia Fields
2425 Nickelsdorf, Österreich

Nova Rock

Preise & Tickets

Tickets in diversen Varianten ab 279,99 Euro hier erhältlich.

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

  • A Day To Remember
  • All Them Witches
  • All Time Low
  • Alter Bridge
  • A New Chapter
  • Ankor
  • Annisokay
  • A Perfect Circle
  • Architects
  • Aurorawave
  • Bad Nerves
  • Bad Omens
  • Bilmuri
  • Black Label Society
  • Black Veil Brides
  • Breaking Benjamin
  • Bring Me The Horizon
  • Cassies
  • Catch Your Breath
  • Chuggaboom
  • Cousins
  • The Cure
  • dArtagnan
  • Drain
  • Ego Kill Talent
  • Feine Sahne Fischfilet
  • Frevd
  • The Funeral Portrait
  • Future Palace
  • Hollywood Undead
  • Ice Nine Kills
  • Iron Maiden
  • Just Mustard
  • Kaleo
  • Kanonenfieber
  • Kublai Khan TX
  • Kupfergold
  • Lagwagon
  • Lemo
  • Loathe
  • Madsen
  • Magnolia Park
  • Malevolence
  • Mastodon
  • Melrose Avenue
  • Mittel Alta
  • The Molotovs
  • Tom Morello
  • Nickelsdorfer Böhmische
  • The Offspring
  • Palaye Royale
  • Papa Roach
  • The Plot In You
  • P.O.D.
  • President
  • The Pretty Reckless
  • The Pretty Wild
  • Pure Chlorine
  • Purple
  • Querbeat
  • Quicksand
  • The Rasmus
  • Return To Dust
  • Royal Republic
  • Roy Bianco und die Abbrunzati Boys
  • Sabaton
  • Sepultura
  • Sex Pistols feat. Frank Carter
  • Shmiffy
  • Six Feet Under
  • Skindred
  • Slay Squad
  • Social Distortion
  • Soul Asylum
  • Three Days Grace
  • Thrown
  • Trivium
  • TX2
  • Vinegar Hill
  • Voilà
  • Volbeat
  • We Came As Romans
  • Yunger
  • Zascha

Running Order

Die Timetable könnt ihr euch hier downloaden.

Geländeplan

(anklicken für größere Ansicht)

Nova-Rock-2026-Gelaende-k

Anfahrt

Infos zur Anreise.

Nova Rock 2025 Aftermovie

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