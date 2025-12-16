Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Neuer Merchandise-Shop: Alles von euren Lieblings-Metal-Bands

tag-06-metal-hammer-skully-shirt
von
Hochwertiges Bandmerch, exklusive METAL HAMMER-Designs, CD, Vinyl und mehr: Jetzt im neuen METAL HAMMER-Shop!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

METAL HAMMER lässt euer Fan-Herz lodern: Ab sofort ist unter metal-hammer.de/merch der brandneue offizielle METAL HAMMER Merchandise-Shop online. Dort finden Metalheads alles, was sie lieben – von hochwertigem Bandmerch über exklusive METAL HAMMER-Designs bis hin zu Tonträgern auf CD und Vinyl.

Im neuen Shop versammelt METAL HAMMER Merchandise zahlreicher Szene-Lieblings-Bands aus allen Spielarten des Metal. Ihr dürft euch unter anderem auf Artikel von Iron Maiden, Metallica, Slayer, Helloween, Judas Priest, Kreator, Amon Amarth, Nightwish, Powerwolf, Ghost, Slipknot oder Behemoth freuen. Egal, ob Thrash-, Death-, Black-, Power- oder Heavy Metal – der METAL HAMMER Shop deckt die volle Bandbreite der Szene ab.

Ein besonderes Highlight sind die exklusiven METAL HAMMER-Motive. Neben legendären Motivklassikern warten auch neue, moderne Designs auf euch, die den Spirit des Magazins zeitgemäß interpretieren. Ob ikonisches Logo-Shirt, auffälliges Artwork oder dezente Motive für den Alltag – wir erweitern unser Sortiment regelmäßig.

Must-haves für das heimische Regal

Auch Sammlerinnen und Sammler kommen auf ihre Kosten: Der Shop bietet eine stetig wachsende Auswahl an CDs und Vinyl – perfekt für alle, die Musik nicht nur streamen, sondern besitzen wollen. Von aktuellen Neuerscheinungen über moderne Klassiker bis hin zu ausgewählten Szene-Highlights und Limited Editions ist alles dabei, was ins Regal eines echten Metalheads gehört.

METAL HAMMER setzt dabei auf Qualität, Übersichtlichkeit und regelmäßige Updates. Das Sortiment wird kontinuierlich erweitert, neue Designs kommen hinzu und limitierte Artikel sorgen dafür, dass sich ein regelmäßiger Blick in den Shop lohnt. Ziel ist es, einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen, an dem Fans Bands, Magazin und Szene an einem Ort vereint finden.

Ob für die nächste Festivalsaison, den kommenden Clubgig, das heimische Plattenregal oder einfach als Statement im Alltag – der neue METAL HAMMER Merchandise-Shop liefert den passenden Soundtrack zum Anziehen.

👉 Jetzt entdecken auf metal-hammer.de/merch

Metal-Weihnachtsgeschenke mit Rabatt

Alle Bestellungen, die bis zum 21.12. um Mitternacht eingehen, werden noch rechtzeitig bis Heiligabend ausgeliefert – perfekt also für alle, die noch ein passendes Weihnachtsgeschenk suchen. Zum Start gibt’s natürlich etwas Besonderes für euch: Mit dem Code XMAS-HAMMER10 erhaltet ihr 10 % Rabatt auf Merch und Musik. Der Code ist bis zum 22.12.2025 gültig.

Übrigens: METAL HAMMER-Ausgaben bestellt ihr wie gewohnt (in Deutschland portofrei) unter www.metal-hammer.de/shop direkt nach Hause!


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
teilen
mailen
teilen

Themen

CD Merchandise Metal Hammer Shirts Shop Vinyl
METAL HAMMER PARADISE 2025: Lautstarkes Familientreffen
Metal Hammer Paradise 2025: Die Leute haben es gefeiert
Es war uns wieder ein Fest! Zur Nachbetrachtung des METAL HAMMER PARADISE 2025 kommt hier ein launiger Nachbericht mit Fotos.
Wenn man in die Passage des Ferienparks Weissenhäuser Strand einläuft, rechts den METAL HAMMER-Stand und links das Festival-Merchandise erblickt, etwas weiter Pizza-Duft wittert, später links zum Spaßbad abbiegen könnte und sich — wieder draußen angekommen — einen Glühwein und/oder ein Backfisch-Brötchen gönnt, ist das ein Gefühl von Heimkommen. Die meisten Besucher sind Stammgäste: Die mittlerweile zwölfte Auflage des METAL HAMMER PARADISE stellt demnach ein großes Wiedersehen dar — mit der Anlage, mit der Ostsee und mit den Leuten. Einen ausführlichen Nachbericht vom METAL HAMMER PARADISE 2025 mit allen Bands, Rahmenprogramm und exklusiven Fotos lest ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 02/2026, ab…
Weiterlesen
Zur Startseite