Gemeinsam mit Dimmu Borgir veröffentlicht METAL HAMMER eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe! Das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING verspricht, symphonisch, düster und heavy und somit eines der (nicht nur Black) Metal-Highlights des Jahres zu werden. Wir zelebrieren das erste Album der Norweger seit acht Jahren mit einer exklusiven Vinyl-Single:

Den brandneuen Song ‘The Qryptfarer’ gibt es zuerst bei uns und nur hier auf 7“ zu hören, die mächtige Aufnahme des Klassikers ‘Mourning Palace’ live von der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst physisch.

Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 von einer umfangreichen Dimmu Borgir-Titel-Story. Diese Dimmu Borgir-Vinyl-7“ ist ein echtes Sammlerstück und ab 15.05.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 im Handel erhältlich.

Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Jetzt zugreifen unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir

Portofreier Versand innerhalb Deutschlands. Versand ab 15.05.2026.

Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 + die exklusive Dimmu Borgir-Single