Editorial METAL HAMMER 06/2026

Schwarze Scheiben, bunte Triebe

Liebe Metalheads,

nur wenigen Metal-Bands aus dem düsteren Bereich ist es vergönnt, so weit aufzusteigen, wie es Dimmu Borgir in nunmehr über 30 Karrierejahren gelang. Einerseits waren die Norweger zur richtigen Zeit mit dem richtigen Sound am richtigen Ort, andererseits haben sie sich gegen alle Vorbehalte und Widerstände aus der Szene behauptet, fortwährend ihr eigenes Ding durchgezogen und dieses bis zur Perfektion verfeinert. Ihr zehntes Album GRAND SERPENT RISING fesselt mit seiner Mischung aus Black-, Symphonic-, Progressive- und Heavy Metal. Gunnar Sauermann taucht in unserer ausführlichen Titelgeschichte mit den beiden Protagonisten Shagrath und Silenoz tief in den fordernden Entstehungsprozess des Werks ein und lässt weitere Kontributoren zu Wort kommen. Björn Springorum nutzt die Gelegenheit, die Diskografie der streit- wie wandelbaren Band zu durchleuchten.

Und ihr kommt in den Genuss einer einzigartigen Heftbeilage: Nur zusammen mit dieser METAL HAMMER-Ausgabe bekommt ihr die 7“ mit dem brandneuen Dimmu Borgir-Song ‘The Qryptfarer’ sowie der physisch exklusiven Live-Aufnahme des Klassikers ‘Mourning Palace’ von der Wacken-Hauptbühne. Viel Spaß mit diesem edlen Sammlerstück!

Orchestrale Klänge stehen in unterschiedlicher Ausprägung auch im Zentrum der neuen Alben von Tarja (die 30 Jahre nach der Nightwish-Gründung wieder vermehrt auf harte Gitarren setzt), Devin Townsend und dessen „Penissymphonie“, der verlässlichen Prog-Fabrik Evergrey und Stormkeep, die durchaus als neuzeitliche Dimmu Borgir durchgehen können. Fans traditioneller Metal-Klänge dürfen sich diesen Monat auf Alben von und Features mit dem King Diamond-Spross Lex Legion, Armored Saint, Elegant Weapons (mit Judas Priests Richie Faulkner), Uwe Lulis und Erik Grönwall freuen, während Freunde von Modern- und Alternative Metal mit August Burns Red, Cyhra und Black Veil Brides voll auf ihre Kosten kommen.

Sammlersommer

Doch wir blicken auch über den metallischen Spielfeldrand: Da an der Fußball-WM der Männer diesen Sommer sowieso kein Vorbeikommen ist, stürzen wir uns mittenrein und präsentieren euch die ultimative Metal-Mannschaft, mit der die echten Kicker in den USA erst mal mithalten müssen. Passend dazu haben wir Bayern-Veteran und Metal-DJ Markus Babbel vors Mikrofon gebeten!

Ein kurzer Ausblick: Auch nächsten Monat bedenken wir euch mit einer exklusiven Sammler-7“! Im Juli erhält das legendäre LIVE-Album von Doro (1993) seine lang erwartete Vinylneuauflage – doch nicht alle Tracks haben darauf Platz gefunden. Die Aufnahmen der beiden Warlock-Kult-Songs ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’ gibt es auf Platte nur bei uns – da ‘Metal Tango’ schon auf der 1993 veröffentlichten 12“-Fassung fehlte, erscheint es in METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 sogar zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl! Verpasst nicht dieses einmalige Sammlerstück und bestellt es schon jetzt portofrei vor unter www.metal-hammer.de/doro – nur solange der Vorrat reicht. Interessierte Abonnenten wenden sich bitte wie gewohnt vertrauensvoll an unseren Leserservice.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

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