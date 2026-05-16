Iron Maiden: Die 66,6 besten Maiden-Songs aller Zeiten!

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1 Hallowed Be Thy Name Die Nummer eins kann nur ein besonderes Stück sein - und das ist der Rausschmeißer von THE NUMBER OF THE BEAST (1982). Hier finden sich alle Merkmale, die den Sound von Iron Maiden ausmachen: galoppierende Riffs, ein packender Refrain, tolle Harmoniesoli und nicht zuletzt diese gewisse Größe und Erhabenheit. Das ist klassischer Heavy Metal in seiner allerbesten Form, ein Lehrbuch in puncto Komposition, Performance und klassischem Metal-Feeling. Wir sind der Meinung, das sollten Kinder schon in der Schule hören. Mindestens ein ausuferndes Epos findet sich auf jeder Iron Maiden-Scheibe, aber 'Hallowed Be Thy Name' dürfte das Beste sein. Weswegen es eigentlich keine Konzerte ohne diese Nummer gibt, selbst auf der Tour zu A MATTER OF LIFE AND DEATH tauchte es als einer der wenigen Klassiker auf. Live sorgt der balladeske, aber doch bedrohlich wirkende Beginn für massive Gänsehaut, vor allem, wenn zigtausend Kehlen die erste Strophe gemeinsam mit Bruce intonieren. Nur schafft es kaum jemand, den Ton beim Wörtchen "low" so lange zu halten: In der Studioversion sind es knapp 15 Sekunden, live kaum weniger. Der Text beschreibt die Gedanken eines zum Tode verurteilten Mannes, bevor er sich dem Galgen stellt. Der Protagonist ist anfangs noch verängstigt, findet aber für sich heraus, dass er keine Angst vor dem Tod hat. Viele namhafte Bands haben 'Hallowed Be Thy Name' gecovert, darunter Iced Earth, Solitude Aeturnus, Machine Head und Cradle Of Filth. Große Aufregung gab es vor einigen Jahren um die New-Rocker Papa Roach, die angeblich für ihren größten Hit 'Last Resort' (etwa ab Sekunde zwölf) etwas zu viele Töne bei 'Hallowed Be Thy Name' (ab 1:18 Minuten) entliehen haben. Gemeinsamkeiten finden sich auch bei 'Genghis Khan' von KILLERS. Auch ähnelt der Anfang von 'Between Angels And Insects' dem Maiden-Klassiker 'Prowler'. Obwohl 'Hallowed Be Thy Name' bereits damals zu den herausragenden Stücken von THE NUMBER OF THE BEAST zählte, wurden lediglich der Titeltrack und 'Run To The Hills' ausgekoppelt, was an der Spielzeit von über sieben Minuten liegen mag. Erst 1993 kommt die von Harris im Alleingang komponierte Hymne im Rahmen von A REAL DEAD ONE zu Single-Ehren. Das Cover der Single zeigt Maskottchen Eddie als personifizierten Teufel, der mit seinem Dreizack Bruce Dickinson aufspießt. Nicht zuletzt ist es aber auch der fulminanten Live-Version von LIVE AFTER DEATH zu verdanken, dass 'Hallowed Be Thy Name' hier den Sieg einfährt.

Foto: Iron Maiden. All rights reserved.