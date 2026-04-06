Als Whitesnake 1981 ihr viertes Studioalbum COME AN’ GET IT veröffentlichten, war die Band längst kein Geheimtipp mehr. Was entstand, war trotzdem der bis dato größte kommerzielle Durchbruch für die Engländer: Platz zwei in den UK‑Charts, ein starker Platz 20 in Deutschland – und ein überraschend enthusiastisches Publikum in Finnland, wo das Album sogar auf Rang 3 kletterte. Für eine britische Hard Rock‑Band, die sich ihren Weg aus den Blues-Wurzeln heraus gerade erst freigeschlagen hatte, war das eine ernste Ansage.

Hard Rock aus England, aufgenommen bei Ringo Starr

Entstanden ist das Album in den Startling Studios von Ringo Starr in Ascot, Berkshire – ein Ort, der in den frühen Achtzigern für viele britische Rock-Produktionen zum kreativen Rückzugsraum wurde. Whitesnake nutzten die Atmosphäre, um zehn Songs einzuspielen, die ihren Klang zwischen Blues Rock‑Erbe und stadiontauglicher Härte neu definierten.

Zwei Singles trugen das Album besonders weit nach vorne: ‘Don’t Break My Heart Again’ und ‘Would I Lie To You’ liefen im Radio rauf und runter und machten Whitesnake endgültig massenkompatibel, ohne ihre Kanten zu verlieren.

Die Geschichte hinter dem Apfel

Fast noch spannender als die Musik selber ist die Geschichte hinter dem auffälligen Cover. Ihr Label EMI präsentierte der Band Vorschlag um Vorschlag – und Whitesnake lehnten alles ab. Aus purer Verzweiflung rief der Roadmanager schließlich seinen Freund Malcolm Horton an – einen britischen Künstler, der mit Whitesnake bis dahin nichts zu tun hatte. Horton lieferte eine Idee, die sofort zündete.

Das Motiv: Eine weiße Schlange, gefangen im Inneren eines gläsernen Apfels – ein Bild, das die Motive von Adam, Eva und der Versuchung aufgreift. Auf der Rückseite ist der Apfel zerbrochen, die Schlange entkommen. Besonders auffällig: die Zunge der Schlange, deren Form bewusst an eine Vulva erinnert – ganz im Sinne des damaligen Whitesnake‑Images und Frontmann David Coverdales lasziver Bühnenpersona.

Horton selbst schrieb später auf seiner Website, er habe zunächst gezögert, der Schlange solch ein Detail zu geben, doch im Kontext von Titel, Apfel und Verführung habe es „einfach funktioniert“. Der amerikanische Markt sah das anders: Dort wurde das Maul der Schlange kurzerhand wegretuschiert.

Skandale? Skandale!

So viel Aufregung das Cover von COME AN‘ GET IT auch erzeugte: Es reichte nicht an die Diskussionen um das Artwork ihres zweiten Albums LOVEHUNTER (1979) heran. Dort posierte eine nackte Frau mit einer Schlange in eindeutig suggestiver Pose. Im Vergleich dazu wirkte der Apfel aus Glas fast schon subtil. Vielleicht haben die Leute 1981 einfach nichts anderes mehr von Whitesnake erwartet.

Tournee und spätere Veröffentlichungen

Nach der Erstveröffentlichung ging es für Whitesnake auf eine rund fünfmonatige Tournee. Dort waren sie unter anderem mit den Schwergewichten Judas Priest und Iron Maiden unterwegs. Eine Kombination, die die Band endgültig im oberen Segment der Hard Rock‑Szene verankerte.

1988 erschien COME AN’ GET IT erstmals auf CD (zunächst in England). 2007 folgte eine remasterte Version mit sechs Bonusliedern – ein Zeichen dafür, wie nachhaltig dieses Album im Whitesnake‑Kosmos verankert ist.

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