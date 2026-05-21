Ihr könnt es kaum erwarten, euch in die Festivalsaison 2026 zu stürzen? Uns geht es genauso! Deshalb geben wir euch eine kleine Übersicht über ausgewählte Festivals, die wir für besuchenswert halten – von ganz klein bis ganz groß und wieder zurück.

Das komplette Feature über Open Airs und Festivals 2026 findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

Rockharz Open Air, 1.-4. Juli, Ballenstedt

Ticket: 194,80 Euro

Besucher: über 25.000

Die Vorzüge des Rockharz Open Air liegen auf der Hand: Irgendwie schaffen es die (im Übrigen sehr sympathischen) Veranstaltenden, große Bands zu buchen, dabei aber das Gefühl eines „kleinen“ Festivals beizubehalten. Wer die idyllisch unter der (problemlos erklimmbaren) Teufelsmauer gelegene Veranstaltung besucht, kann theoretisch alle gebuchten Bands sehen. Keine Rennerei von Bühne zu Bühne, stattdessen kurze Wege auf einem zentralen Areal mit nahem Zeltplatz und einigen szenenahen Ständen, aber wenig absurdem, von der Hauptsache ablenkenden Markenzirkus drumherum. Hier hat man zu hundert Prozent das Gefühl, es ginge um die Liebe zur Musik.

Apropos: Das Line-up 2026 erinnert an die Kracheredition vor zwei Jahren, als die Head­liner Judas Priest, Bruce Dickinson, Dimmu Borgir und Kreator hießen – welch eine Ansage für ein Festival, auf dem man es in der Regel problemlos bis in die vorderen Reihen schafft! Die deutschen Thrash-Heroen geben sich auch dieses Jahr wieder die Ehre, darüber hinaus haben sich mit Helloween, Alice Cooper, Emperor, Black Label Society und Airbourne weitere namhafte Gruppen von internationaler Relevanz angekündigt. Auch das Matschproblem kennt man auf dem teils gepflasterten Flughafengelände nicht, was gute Bedingungen für Inklusion aller Art schafft (darum bemüht sich das Team hinter den Kulissen sowieso spürbar).

Spannend wird, wohin sich das Festival in den nächsten Jahren entwickelt: Während Ur-Fans das Wachstum und damit verbundene Herausforderungen wie Anreisestaus beklagen, versuchen sich die Veranstalter nach einer Phase der Konsolidierung in kleinen Schritten weiter voranzutasten. 2026 werden mehr als 25.000 Menschen das Rockharz besuchen, was es zum drittgrößten reinen Metal-Festival in Deutschland macht.

Noch mehr Festival-Tipps? In METAL HAMMER-Ausgabe 05/2026 lest ihr ein ausführliches Special zum Thema, das die Festival-Vorfreude noch weiter anfeuern dürfte. Neben diesen Pflichtterminen haben wir auch die Festival-Geheimtipps 2026 für euch zusammengestellt. Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

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