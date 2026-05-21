Seit ihrer Gründung 2016 sind The Hu schnell durchgestartet. Mit ihrem unverkennbaren Sound haben die Mongolen schnell Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sich mittlerweile einen herausragenden Ruf als Liveband erarbeitet. Nun, im zehnten Jahr der Band-Geschichte, kündigt das Quartett sein drittes Album an.

Grenzen überwinden

HUN soll bereits am 24. Juli via Better Noise Music veröffentlicht werden. ‘Warrior Chant’, ‘The Real You’, ‘The Men’ und taufrisch ‘Lost Soul’ geben erste Eindrücke in das neueste Werk. Bei der aktuellen Single haben The Hu zudem Unterstützung von Johnny Hawkins (Nothing More) erhalten. Diese Version des Songs soll allerdings nur in digitaler Form erhältlich sein. Auf dem physischen Album wird ‘Lost Soul’ nur von Galaa, Jaya, Enkush und Temka dargeboten.

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Galaa kommentiert: „Wir haben unsere Überraschungen nun Stück für Stück enthüllt. Hunnu Rock überwindet kulturelle Grenzen – und in diesem Sinne haben wir gemeinsam mit Jonny Hawkins den Song ‘Lost Soul’ geschaffen. Auf der eigenen Lebensreise nicht den Weg zu verlieren, die eigenen Werte nicht aus den Augen zu lassen und den Mut aufzubringen, sich den Hindernissen des Lebens zu stellen: Dies sind die Botschaften, die wir unseren Fans mit diesem Lied sowie mit unserem kommenden Album HUN übermitteln möchten.“

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Die Band erklärt: „Wir haben uns die Zeit genommen, um alles richtig zu machen, und wir sind überglücklich, dass wir nun fast so weit sind, das zu veröffentlichen, woran wir in den vergangenen Jahren gearbeitet haben.“ Dabei sind insgesamt elf neue Nummern entstanden. Auch habe das Quartett laut eigenen Angaben bereits Ideen für ein weiteres Album.

HUN-Tracklist

Warrior Chant Lost Soul The Men Echoes Of My Father Shadow Horsemen Greed The Real You Grey Hun Universe Second Face

Zuvor konzentrieren sich The Hu zunächst auf die anstehenden Auftritte. Derzeit touren die Mongolen noch mit Apocalyptica und The Rasmus durch die USA, und im Herbst geht es mit Skáld auf Europatournee. Doch im Hintergrund erarbeiten sie eine neue Setlist – mit einem Hintergedanken: „Wir möchten in größeren Spielstätten auftreten, um eine aufwändige Bühnenproduktion realisieren zu können, fantastische Elemente unserer Kultur einzubinden und diese Ideen unseren Fans live zu präsentieren.“

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