Jetzt Iron Maiden-Rum schnappen und Konzerttickets gewinnen

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Die weltberühmte Band Iron Maiden und die Sierra Madre GmbH präsentieren „The Rum of the Ancient Mariner“ – einen hochwertigen Caribbean Dark Rum, inspiriert von der epischen Erzählung „Rime of the Ancient Mariner“, einem Meilenstein des Heavy-Metal-Storytellings vom 1984 erschienenen Album Powerslave. Musikfans und Rum-Kenner erwartet ein Blend mit Tiefe, Charakter und einer Hommage an kompromisslose Handwerkskunst.

SAMMLEROBJEKT FÜR ALLE LIEBHABER

Das Label wurde von Dan Mumford gestaltet, einem langjährigen Wegbegleiter der Band, und entführt visuell in eine detailreiche Welt, die bei jedem Blick neue Facetten offenbart. Die kunstvollen Illustrationen spiegeln sowohl die Texte der Band als auch Samuel Taylor Coleridges berühmtes Gedicht aus dem Jahr 1798 wider, das denselben Namen trägt.

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Ticketverlosung für das Konzert in Hannover

vinoSCOUT verlost unter allen Käufer/innen zwei Tickets für das Iron Maiden-Konzert in Hannover am 02.06.2026. Je mehr Flaschen ihr kauft, umso größer ist die Gewinnchance.

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Teilnahmebedingungen

Die Aktion und der Promo Code gelten bis einschließlich Montag den 25. Mai 2026. Teilnahme ab 18 Jahren.

Weitere Teilnahmebedingungen sind einsehbar >>> HIER! <<<

vinoSCOUT steht für Entdeckergeist und vermittelt die Freude am Erkunden unbekannter und faszinierenden Weinwelten sowie Spirituosen. Auch Metal-Fans sind leidenschaftliche Entdecker. Zeit, diese Passionen zu vereinen!

Es handelt sich hierbei um ein Angebot der Firma Vinoscout GmbH. Mit dem Aufruf des Links www.vinoscout.de verlässt Du unsere Website. Die Nutzung der Website, das Angebot und die Teilnahme am Gewinnspiel unterliegen den Regelungen und Geschäftsbedingungen der Vinoscout GmbH.