Die Videos der Woche vom 26.06. mit Savatage, The Hu, Deep Purple u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Amberian Dawn ‘Moon’

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Arion ‘Into The Fire’

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Crown The Empire ‘Raw’

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Dark Chapel ‘Burns The Flame’

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Dead Poet Society ‘Roach’

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Deep Purple ‘Guilt Trippin’’

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Dogma ‘My Matricidal’

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Endseeker & Lord Of The Lost ‘True Survivor’

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Excrementory Grindfuckers ‘Durst ist auch ein Gefühl’

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Frozen Crown ‘The One’

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Gradience ‘White Noise’

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Green Carnation ‘Unconditional Artificial Chemistry’

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Green Lung ‘Necropolitan Line’

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The Hu ‘Grey Hun’

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Ignea ‘Dreams Of Lands Unseen’

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I Prevail & Amira Elfeky ‘Paradise’

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Luther ‘Giving The People What They Want’

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Maunah ‘Heimaland’

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Nascar Aloe ‘Audio Shrapnel’

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Pinhead ‘Beauty In Pain’

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Psycroptic ‘No Blade Of Grass’

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Samael ‘Hail To The Sun’

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Savatage ‘Gutter Ballet’ (live 1990)

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Sinner ‘Leave It All Behind’

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Tanzwut ‘Rosenkrieg’

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Wailin Storms ‘Dead End’

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Winona Fighter ‘Bombs Away’

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Rob Zombie ‘Tarantula’

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