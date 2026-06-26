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Five Finger Death Punch kündigen neues Album an

Five Finger Death Punch
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Foto: Stephen Jensen. All rights reserved.
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Die US-Metaller Five Finger Death Punch hauen im Sommer beziehungsweise Herbst ihr neues Studiowerk LEGACY raus.
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Das Warten hat ein Ende: Five Finger Death Punch haben soeben ihr mittlerweile zehntes Studioalbum angekündigt. Die Scheibe hört auf den Namen LEGACY und erscheint in digitaler Form am 31. Juli 2026 (hier pre-saven & vorbestellen), CD, Schallplatten und Kassetten gibt es dann ab 18. September (hier vorbestellen).

Jenseits des Himmels

Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory kommentiert: „Jedes Album ist eine Momentaufnahme dessen, wer wir zu einem bestimmten Zeitpunkt waren. Und LEGACY ist genau das, was der Titel verspricht. Es ist ein Rückblick auf den Weg, die Lektionen, die Erfolge, die Herausforderungen und all das, was wir in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt haben. Was diesen Weg so bedeutsam macht, ist die Tatsache, dass wir ihn nicht allein gegangen sind. Wir haben diesen Weg gemeinsam mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt zurückgelegt und sind auf gewisse Weise Teil des Lebens des jeweils anderen geworden. Es ist etwas Unglaubliches, nach zwanzig Jahren darauf zurückzublicken.“

Frontmann Ivan Moody ergänzt: „Gleichzeitig geht es bei LEGACY nicht um den Blick zurück. Zwanzig Jahre sind ein Meilenstein, kein Endpunkt. Wir sind unglaublich stolz auf dieses Album, denn es vereint all das, was die Fans an Five Finger Death Punch lieben, und weist zugleich den Weg in unsere Zukunft. Unsere Philosophie war schon immer, dass diese Reise keine selbst auferlegten Grenzen kennt. Jedes erreichte Ziel eröffnete lediglich einen neuen Horizont. Für uns war der Himmel nie die Grenze — im Gegenteil: Dort beginnt die eigentliche Reise erst. Auf unser gemeinsames Vermächtnis!“

Des Weiteren haben Five Finger Death Punch nach ‘Eye Of The Storm’ mit ‘De Oppresso Liber’ einen weiteren Track aus LEGACY veröffentlicht. „‘De Oppresso Liber’ ist mehr als nur ein Motto“, konstatiert Báthory. „Es ist eine Berufung, es ist eine Philosophie — es steht für die Bereitschaft, sich zwischen die Gefahr und diejenigen zu stellen, die sich nicht selbst verteidigen können. Im Lauf der Menschheitsgeschichte gab es immer Menschen, die sich dazu berufen fühlten, diese Verantwortung zu übernehmen. Dieses Lied ist unsere Art, dieser Haltung Respekt zu zollen.“

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Über die Anfang 2027 anstehende Konzertreise zum zwanzigsten Band-Jubiläum gibt Báthory zu Protokoll: „Wir haben diese Band wie ein Schlachtschiff aufgebaut — zwanzig Jahre, in denen das Leben uns alles entgegengeworfen hat, was es hatte. Und wir sind nicht nur noch hier, wir wachsen noch immer. Jeden Tag entdecken uns neue Fans, die Fan-Gemeinde ist größer als je zuvor. Diese Welttournee ist die Feier, die dieser Meilenstein verdient. Die erste Etappe ist Amerika 2026, dann Europa 2027, und wir hören dort nicht auf! Südamerika, Australien, Asien — alles ist im Gespräch. Das werden ein bis zwei große Jahre für Five Finger Death Punch — und wir fangen gerade erst an.“

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METAL HAMMER präsentiert:

Five Finger Death Punch + Lamb Of God + Bleed From Within — 20th Anniversary World Tour

  • 26.01.2027 Düsseldorf, PSD Bank Dome
  • 27.01.2027 Hamburg, Barclays Arena
  • 02.02.2027 München, Olympiahalle
  • 04.02.2027 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
  • 16.02.2027 Berlin, Uber Arena

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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