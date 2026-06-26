Die Metal-Alben der Woche vom 26.06. mit The Pretty Reckless, Masterplan u.a. 1 von 17 Amberian Dawn TEMPTATION'S GATES

2 von 17 Dead Pioneers WAGON BURNER

3 von 17 Duir CATARSI

4 von 17 Shane Embury BRIDGE TO RESOLUTION

5 von 17 Exploring Birdsong EVERY HOUSE WE BUILT

6 von 17 Forsmán BRENNDAR RÚSTIR & FUÐRANDI FJÖRUR

7 von 17 Junius SOTERA

8 von 17 Masterplan METALMORPHOSIS

9 von 17 Monument Of Misanthropy WASHINGTON STATE CHARM

10 von 17 Mortiis GHOSTS OF EUROPA

11 von 17 Nunslaughter SATANIC CHAOS LEGION

12 von 17 The Pretty Reckless DEAR GOD

13 von 17 Prime Creation SOULS OF THE FALLEN

14 von 17 Rock Justice YOU'VE BEEN SERVED

15 von 17 Siamese DISSOLUTION

16 von 17 Speedslut CIMBRIAN RITES

17 von 17 Snowy White THE FINISHING TOUCH Previous Image Next Image

Wie die bisherigen Scheiben lebt auch DEAR GOD vom Abwechslungsreichtum – zwischen Heavy Rock, Grunge und Liedermachernummer ist alles möglich. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tatsächlich hätte METALMORPHOSIS in dieser Form unmittelbar nach MASTERPLAN erscheinen können. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juliausgabe.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.