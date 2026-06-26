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Die Metal-Alben der Woche vom 26.06. mit The Pretty Reckless, Masterplan u.a.

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Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 26.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Nunslaughter und Shane Embury.
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Die Metal-Alben der Woche vom 26.06. mit The Pretty Reckless, Masterplan u.a.

  • Amberian
  • Dead-Pioneers
  • Duir
  • Embury
  • Exploring
  • Forsman
  • Junius
  • Masterplan
  • Monument
  • Mortiis
  • Nunslaughter
  • Pretty-Reckless
  • Prime-Creation
  • Rock-Justice
  • Siamese
  • Speedslut
  • White-Snowy

The Pretty Reckless

Wie die bisherigen Scheiben lebt auch DEAR GOD vom Abwechslungsreichtum – zwischen Heavy Rock, Grunge und Liedermachernummer ist alles möglich. (Hier weiterlesen)

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Dear God - 2 Vinyl
Dear God - 2 Vinyl
von The Pretty Reckless
Für € 31,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Masterplan

Tatsächlich hätte METALMORPHOSIS in dieser Form unmittelbar nach MASTERPLAN erscheinen können. (Hier weiterlesen)

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Metalmorphosis
von The Orchard
Für € 16,99 bei Amazon kaufen

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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