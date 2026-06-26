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Die Metal-Alben der Woche vom 26.06. mit The Pretty Reckless, Masterplan u.a.
The Pretty Reckless
Wie die bisherigen Scheiben lebt auch DEAR GOD vom Abwechslungsreichtum – zwischen Heavy Rock, Grunge und Liedermachernummer ist alles möglich. (Hier weiterlesen)
Masterplan
Tatsächlich hätte METALMORPHOSIS in dieser Form unmittelbar nach MASTERPLAN erscheinen können. (Hier weiterlesen)
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