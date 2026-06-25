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William Shatner rekrutiert Mikkey Dee für sein Metal-Album

William Shatner
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Foto: Elizabeth Shatner. All rights reserved.
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Wiiliam Shatner holt sich weitere namhafte Unterstützung für sein All-Star-Metal-Album und erwägt sogar, es auf die Bühne zu bringen.
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Für sein kommendes Heavy Metal-Album schart ‘Star Trek’-Ikone William Shatner immer mehr Metal-Lichtgestalten um sich. Nach Judas Priest-Frontmann Rob Halford, Disturbed-Bassist John Moyer und Ex-Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo ist nun auch Scorpions– und Ex-Motörhead-Drummer Mikkey Dee mit von der Partie. Insgesamt sollen „35 sorgfältig ausgewählte Metal-Ikonen“ Teil des Projekts sein.

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„Ich brauchte wuchtige Beats, damit sich die Musik so anfühlt, wie ich sie empfinde“, kommentiert William Shatner. „Das Schlagzeug treibt die Emotionen an. Es erzeugt die Dringlichkeit, die Aufregung, die Gefahr. Heavy Metal sollte einen direkt in der Brust treffen und zugleich die Seele bewegen.“ Bisher gibt es für das Album zwar noch kein Veröffentlichungsdatum, aber die Möglichkeit einer Live-Darbietung wird immer wahrscheinlicher.

Ein Spektakel

Die Aussicht auf eine Live-Produktion gewinnt zunehmend an Reiz, da die Aufnahmen die Erwartungen weit übertreffen sollen. Erste Überlegungen sehen daher ein einzigartiges Multimediaereignis vor, bei dem Shatners dramatische Erzählkunst mit der rohen Kraft einer Liveband sowie einer gewaltigen visuellen Inszenierung verschmelzen. Das Ganze soll schließlich eine Mischung aus Konzert und Theatererlebnis in Form eines immersiven Live-Spektakels sein.

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Neben bereits erwähnten Schlagzeugern trommeln wohl auch Chris Adler (Megadeth), Vinny Appice (Black Sabbath), Carmine Appice (Vanilla Fudge, Cactus), Kenny Aronoff (Steve Vai), Simon Wright (AC/DC, UFO), Bobby Rondinelli (Blue Öyster Cult, Quiet Riot), Matt Starr (Ace Frehley, Joe Lynn Turner), Steve Zing (Danzig, Samhain, Mourning Noise) Und Fred Aching (Kings Of Thrash, Nuclear Messiah, Fraxures) für den einstigen Captain James T. Kirk-Darsteller.

Es ist nicht Shatners erster Ausflug in die Welt des Rock und Metal. Schon in der Vergangenheit kollaborierte er mit unter anderem Ozzy-Gitarrist Zakk Wylde, Ritchie Blackmore und Henry Rollins (Black Flag, Rollins Band). Die Idee sein eigenes Metal-Projekt ins Leben zu rufen, hatte William Shatner nach seiner Beteiligung am Nuclear Messiah-Werk BLACK FLAME. „Aufgrund dessen wollte ich den ganzen Weg reingehen, die besten Metal-Instrumentalisten mitbringen, die ich auftreiben konnte, und etwas Furchtloses erschaffen.“


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Album Dave Lombardo Mikkey Dee Rob Halford Schlagzeuger Star Trek William Shatner
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