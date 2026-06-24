Nachdem es beim Stelldichein von Iron Maiden am Montag, den 22. Juni 2026 in Paris einen Stromausfall gegeben hatte, haben sich Steve Harris, Bruce Dickinson und Co. nun diesbezüglich zu Wort gemeldet. Nach zwei Gastspielen im Vorjahr wollte das Sextett das Konzert aufzeichnen, um es zu einem späteren Zeitpunkt als Live-Film zu veröffentlichen.

Grund noch unklar

Circa 50 Minuten nach dem Start der Darbietung — gegen Ende von ‘2 Minutes To Midnight’ — „brachte ein kompletter Stromausfall alles zum Stillstand“, berichten Iron Maiden. Weiter zitieren sie die französische Tageszeitung Le Figaro: „Die Behörden untersuchen, ob der Ausfall mit der extremen Hitze zusammenhing. Der französische Stromnetzbetreiber Enedis erklärte jedoch, das Problem scheine nicht vom öffentlichen Stromnetz auszugehen, sondern eher mit der hauseigenen Elektroinstallation der Arena in Verbindung zu stehen. Die genaue Ursache wird noch untersucht.“

Außerdem führen Iron Maiden aus: „Wir werden in den nächsten Tagen genau erfahren, was mit der Stromversorgung passiert ist und warum. Die Band konnte etwa eine Stunde nach dem Ausfall auf die Bühne zurückkehren und das Set mit ‘Rime Of The Ancient Mariner’ fortsetzen. Das Konzert sollte eigentlich um 23 Uhr enden — bedingt durch eine entsprechende Sperrstunde. Der örtliche Polizeichef verlängerte diese nach dem Ausfall nur bis 23:35 Uhr, da — wie uns mitgeteilt wurde — der Nahverkehr in der Gegend um 0:15 Uhr eingestellt wird und man nicht riskieren wollte, dass mehr als 30.000 Fans auf der Straße stranden und nicht nach Hause kommen können. Dies ließ der Band gerade genug Zeit, um das Set mit dem Song ‘Iron Maiden’ zu beenden, allerdings ohne die geplanten Zugaben spielen zu können.“

Unglaubliche Stimmung

Darüber hinaus kommentiert Bruce Dickinson: „Trotz allem waren das Publikum und die Stimmung gestern Abend fantastisch. Und wie bei jeder anderen Herausforderung, vor der Iron Maiden im Lauf der Jahre standen, werden wir einen Weg finden, mit den fehlenden Zugaben umzugehen und sie zu kompensieren, wenn es um den finalen Film geht. Wir wissen, dass viele von euch weite Strecken zurückgelegt haben, während der Unterbrechung geduldig gewartet haben und sich darauf freuten, die komplette ‚Run For Your Lives‘-Show zu erleben. Wir teilen eure Enttäuschung.

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Niemand ist frustrierter als die Band und die Crew, die unbedingt die volle Performance abliefern wollten, die ihr verdient habt. Was uns von gestern Abend am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist die unglaubliche Stimmung in der Arena. Eure Geduld, euer Verständnis und eure unerschütterliche Unterstützung in dieser extrem schwierigen Situation haben uns unglaublich viel bedeutet. Die Energie im Saal war bemerkenswert – genau das, was wir von Paris gewohnt sind, und eine Erinnerung daran, warum wir so gerne hier spielen. Danke, Paris.“

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Letztlich äußerte sich noch Iron Maiden-Manager Rod Smallwood: „Die Fans waren großartig. Die Band bedankt sich herzlich bei ihnen für ihre Geduld und Unterstützung. Das zeigt einfach wieder, was für großartige Fans wir haben. Die Temperaturen in Paris kletterten an jenem Tag auf bis zu 44°C, und durch den Stromausfall fiel auch die Klimaanlage in der Halle aus. Bei so vielen Menschen im Raum wurde es natürlich schnell heiß, während sie darauf warteten, dass wir weiterspielen konnten. Als es dann mit Licht-Show, Pyrotechnik und der ganzen Begeisterung weiterging, wurde es für Fans und Band erst recht extrem heiß. Trotzdem war die Energie ihrer Reaktion unglaublich!“

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