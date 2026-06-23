Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Iron Maiden-Konzert wegen Stromausfall verkürzt

Iron Maiden bei Rock am Ring 2026
Iron Maiden bei Rock am Ring 2026
Foto: Robert Jaennecke. All rights reserved.
von
Ausgerechnet das Konzert, das Iron Maiden für ihren neuen Konzertfilm aufnehmen wollten, musste überraschend unterbrochen werden.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Pech für Iron Maiden und ihre Fans: Das zweite Konzert der Heavy Metal-Legenden in der La Défense Arena in Paris musste aufgrund eines Stromausfalls unterbrochen und verkürzt werden. Dabei hatte die Band extra Vorkehrungen (darunter ein Handy-Verbot) getroffen, um die Show für einen neuen Konzertfilm aufzunehmen.

Stromausfall und Sperrstunde

Der Strom fiel ausgerechnet während ‘2 Minutes To Midnight’ aus. Zwar war die Arena nur zehn Minuten in Dunkelheit getaucht (Handy-Taschenlampen konnten im Stehplatzbereich nicht verwendet werden), die Bühne blieb aber insgesamt eine Stunde lang dunkel.

Als das Problem endlich behoben war und die Band wieder auf der Bühne stand, kam der nächste herbe Schlag: Das Konzert würde aufgrund der Sperrstunde der Arena wie geplant um 23:30 Uhr enden. Entsprechend mussten Fans auf die Zugabe von ‘Aces High’, ‘Fear Of The Dark’ und ‘Wasted Years’ verzichten.

Fehler der La Défense Arena?

Iron Maiden selbst haben sich zu der Situation am 22. Juni noch nicht gemeldet, aber enttäuschte Fans lassen in der Kommentarspalte eines Instagram-Posts ihrem Unmut freien Lauf. Ein Nutzer berichtet, die Energie beim Konzert sei ohne Smartphones „verrückt“ gewesen, und dass Pariser Fans stolz gewesen seien, dass Iron Maiden ihr Konzert aufnehmen wollten. Er kritisiert, Fehler der La Défense Arena hätten diesen besonderen Abend ruiniert.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Auch andere Nutzer kritisieren den Veranstaltungsort für das verkürzte Konzert. Dennoch sind sich die meisten einig, dass Iron Maiden trotz allem großartig gespielt hätten. Ob es Maßnahmen geben wird, um die enttäuschten Fans zu entschädigen, ist aktuell unklar. Iron Maiden sind nun auf dem Weg nach Dänemark, um dort auf dem Copenhell Festival zu spielen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

Handy-Verbot iron maiden Konzertunterbrechung Kritik La Défense Arena Paris Stromausfall
Iron Maiden: Dickinsons Rückkehr war Gottes Plan
Bruce Dickinson mit Iron Maiden 1999 im Ahoy Rotterdam
Nicko McBrain glaubt, dass höhere Mächte im Spiel waren, als Bruce Dickinson 1999 wieder bei Iron Maiden einstieg und Adrian Smith mitbrachte.
Seit 27 Jahren ist Bruce Dickinson nun schon wieder festes Mitglied bei Iron Maiden. In einem aktuellen Interview mit dem Kerrang!-Magazin hat sich nun Schlagzeuger Nicko McBrain (welcher bekanntlich nicht mehr mit der Band live auftritt) an den Augenblick der Rückkehr der "air raid siren" erinnert. Für den 73-Jährigen war es schlichtweg Gottes Fügung — auch wenn ihm der Alleingang seines Kumpels damals überhaupt nicht geschmeckt hat. Übrigens: Sichert euch jetzt „The Rum of the Ancient Mariner“ von Iron Maiden – den exklusiven Caribbean Dark Rum für Fans und Sammler. Unter allen Käufer*innen verlost vinoSCOUT – hier teilnehmen 2 Tickets für das Iron…
Weiterlesen
Zur Startseite