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Anthrax: Charlie Benante setzt restliche Europa-Tour aus

Anthrax-Drummer Charlie Benante hält wenig vom Streaming
Anthrax-Drummer Charlie Benante hält wenig vom Streaming.
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
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Charlie Benante setzt nach einer Verletzung der rechten Hand die restlichen Anthrax-Shows in Europa aus. Es gibt jedoch eine Vertretung.
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Seit Ende Mai touren Anthrax durch Europa, und einige Termine stehen noch auf dem Plan. Diese müssen allerdings ohne Schlagzeuger Charlie Benante stattfinden. Der 63-Jährige erholt sich derzeit von einer Handverletzung. Für eine Aushilfe ist glücklicherweise gesorgt, sodass alle Auftritte wie geplant stattfinden können.

Zeit zum Heilen

Über seine Social Media-Kanäle setzte der Drummer kürzlich einen „Autsch-Post“ ab. Darin informiert Benante die Anthrax-Fans darüber, „dass ich mir leider die rechte Hand verletzt habe und deshalb, auf Anraten meines Arztes, vom 20. Juni bis zum 4. Juli einige Konzerte aussetzen werde, um meiner Hand genügend Zeit zum Heilen zu geben.“ Das bedeutet auch, dass er voraussichtlich beim Tourneefinale am 7. Juli in Lissabon am Start sein wird.

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Charlie Benante zeigt sich „unglaublich dankbar, dass Darby Todd für diese Termine am Schlagzeug einspringt und dafür sorgt, dass die Konzerte weitergehen, während ich mich erhole. Ich konzentriere mich jetzt darauf, wieder gesund zu werden und freue mich darauf, bald wieder auf Tour zu sein. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Verständnis.“

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Adäquater Ersatz

Der in Großbritannien ansässige Session-Schlagzeuger Darby Todd saß bereits zum Tourneeauftakt am 23. Mai in Athen am Schlagzeug, als Anthrax als Support für Iron Maiden fungierten. Benante war an jenem Tag mit Pantera als Vorgruppe für Metallica in Frankfurt eingespannt. Beim Hellfest hatte Todd jüngst wieder einen Einsatz und scheint seine Sache wirklich gut gemacht zu haben, wie ein Mitschnitt von Arte zeigt.

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Am 18. September 2026 veröffentlichen Anthrax mit CURSUM PERFICIO ihr zwölftes Studiowerk. Die Single ‘It’s For The Kids’ ist bereits veröffentlicht. Wie Charlie Benante Anfang Juni gegenüber This Day In Metal erklärte, soll das kommende Album eine Zusammenführung verschiedener Ären, Stimmungen und Ideen“ sein. Laut Gründungsgitarrist Scott Ian enthält das Album zudem ein Lied, das er als den „großartigsten Anthrax-Song der Geschichte der Band“ bezeichnet.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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