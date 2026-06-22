Iron Maiden haben das Handy-Verbot bei der jüngsten Tournee von Ghost bekanntlich abgefeiert und ihre eigenen Fans zumindest gebeten, möglichst wenig bei Konzerten mit dem Smartphone zu filmen. Beim heutigen Gastspiel in Paris setzen Steve Harris und Co. nun tatsächlich ein Handy-Verbot durch — allerdings nur für Stehplätze. Der Grund: Die Eisernen Jungfrauen lassen die Show für ihren kommenden ‘Run Für Your Lives’-Konzertstreifen filmen.

Nur Paris, nur Stehplätze

„Paris: Handy-freier Raum“, vermelden Iron Maiden in den Sozialen Medien. „Bei der morgigen Show in der La Défense Arena kommen Yondr-Taschen zum Einsatz, um den Stehplatzbereich während der Aufzeichnung des Films zur ‚Run For Your Lives‘-Tour komplett handyfrei zu halten. Dies ermöglicht uns, sowohl bei der späteren Veröffentlichung als auch für die Fans im Stehplatzbereich vor Ort ein optimales beziehungsweise einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Wenn Sie ein Stehplatz-Ticket haben, wird Ihr Gerät bei der Ankunft in der Tasche verschlossen und beim Verlassen der Arena nach der Show wieder freigegeben. Bitte bringen Sie eine physische Zahlungskarte für die Bars und Merchandise-Stände mit.

Innerhalb der Arena gibt es Bereiche, in denen Sie für Notfälle auf Ihr Handy zugreifen können. Die Tasche verbleibt während der gesamten Show bei Ihnen – niemand sonst hantiert mit Ihrem Gerät. Bitte kommen Sie frühzeitig zum Veranstaltungsort, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Diese Regelung gilt ausschließlich für den Stehplatzbereich bei der morgigen Show. Bei keiner anderen Show werden Yondr-Taschen verwendet. Dies wurde bereits beim Ticket-Verkauf vergangenes Jahr so ​​angekündigt. Für Besucher mit Behinderung sind entsprechende Anpassungen möglich (bitte Nachweis bereithalten). Die Taschen können in ausgewiesenen Bereichen geöffnet werden, falls Sie Zugriff auf Ihr Handy benötigen.“

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Vor rund einem Jahr haute Iron Maiden-Manager Rod Smallwood noch einen raus gegen die Konzertbesucher, die ihr Handy nicht stecken lassen konnten: „Ein riesiges Danke an alle von euch, die ihre Handys unten gelassen, die Band und ihre Fan-Kollegen respektiert und die Show angenommen haben, wie sie erdacht war, dass man sie erlebt — im Saal mit uns. Das war ein großer Schub für uns. Und die Band weiß das sehr zu schätzen. Es ist viel besser, wenn sie euch so sieht. Und das treibt sie an — ohne diese Ablenkung.

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Den wenigen Egoisten, die das nicht gemacht und einfach weitergefilmt haben, sage ich: Ich wünsche euch nichts außer Muskelkater im Arm! Es waren sowieso nur wenige. Und wir hoffen, dass diese Unterstützung durch die Fans — besonders im Stehplatzbereich vor dem Mischpult — morgen in Prag [Iron Maiden spielten dort bereits am 31.05.2025 — Anm.d.A.] und darüber hinaus anhält. Und wie ich schon zuvor gesagt habe: Macht auf jeden Fall das ungewöhnliche Foto als Erinnerung an eine tolle Nacht, aber behaltet das Handy ansonsten in eurer Tasche.“

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