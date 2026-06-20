Editorial METAL HAMMER 07/2026

Zeiten des Aufbruchs

Liebe Metalheads,

wir verneigen uns in der neuen METAL HAMMER-Ausgabe vor einer der ganz Großen: Ohne Doro Pesch würden die Metal-Szene und Musikwelt heute ganz anders aussehen. Mit der nach ihr benannten Band fährt sie bis heute Erfolge ein und rockt die größten Festival-Bühnen – den Grundstein dazu legte Doro gemeinsam mit Warlock, mit denen sie vor 40 Jahren als erste Frontfrau auf der Bühne des Monsters Of Rock in Castle Donington stand. In der umfangreichen Titelgeschichte erinnert sich die Metal-Queen gemeinsam mit METAL HAMMER-Autor Marc Halupczok an jene Anfänge, die von Erfolgen und dem feuchtfröhlichen Freundschaftsbeginn mit Lemmy Kilmister ebenso gezeichnet waren wie von Rückschlägen und Sexismus.

Taucht (mit vielen ungesehenen und selten gezeigten Fotos!) ein in ein essenzielles Stück Metal-Geschichte – und freut euch, ein Stück davon auf Vinyl in der Hand zu halten: Mit der exklusiven Single, die diesem Heft beiliegt, erhaltet ihr rare Live-Aufnahmen der Warlock-Kult-Songs ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’, letztgenannten Track in dieser Version sogar erstmals auf Schallplatte.

Metal mag noch immer männlich dominiert sein, doch Vorreiterinnen wie Doro ist es zu verdanken, dass alle Geschlechter ihren Platz in der Community, im Publikum, hinter den Kulissen und auf der Bühne haben – und zwar immer mehr! In dieser Ausgabe lassen wir Fackelträgerinnen wie Amy Lee (Evanescence), Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Nicole Willerton (Amberian Dawn) oder Eva Marie (Eva Under Fire) über ihre neuen Alben zu Wort kommen.

Klassiker und Überraschung

Daneben stehen klassische Rock-Recken wie Deep Purple, die auf dem energiegeladenen SPLAT! keine Spuren von Altersmüdigkeit zulassen, Iron Maiden, deren in Ehren ausgeschiedener Schlagzeuger Nicko McBrain über die Band-Doku ‘Burning Ambition’, seine Karriere und die kommende Autobiografie spricht sowie die Festival-Macher Holger Hübner und Thomas Jensen mit Regisseurin Cordula Kablitz-Post, die gemeinsam den Wacken-Streifen ‘Wacken – Hearts Full Of Metal’ zum Leben erweckt haben.

Dazu gesellen sich die Traditionserneuerer Masterplan, die alle Konventionen sprengenden Soundcheck-Sieger Lunar Shadow und die Durchstarter Dominum (denen wir neben der Story auch den zusätzlichen, Abo-exklusiven Titel widmen). Neben diese traditionell geprägten Metal-Klänge stellen wir Düsteres (Moonspell), Brutales (Psycroptic) und Modernes (Sleeping With Sirens) sowie Bands, die alles miteinander vereinen (Devildriver). All das – und manch eine Überraschung! – kommt in METAL HAMMER zusammen; es geht bunt, wild, und laut zu wie auf den Festivals, auf denen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten wieder öfter sehen, um zu feiern, worauf es ankommt:

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

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