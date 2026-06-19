Beast In Black mussten im Oktober 2025 den Ausstieg von Gitarrist Kasperi Heikkinen (Ex-Gamma Ray, Ex-Amberian Dawn, Ex-U.D.O.) verkraften. Nachdem zwischenzeitlich Daniel Freyberg von Crownshift eingesprungen war, haben die Power-Metaller nun einen dauerhaften neuen Mann an den zweiten sechs Saiten. So wird neben Band-Gründer Anton Kabanen fortan Markus Venehsalo unter anderem für schelle Soli verantwortlich zeichnen.

Optimale Bereicherung

Wie die Formation mitteilen lässt, steckten die Musiker „bereits tief in den Aufnahmen für ihre nächste Veröffentlichung, als sich der Bedarf nach einem zweiten Gitarristen ergab“ — unter anderem hinsichtlich der Gitarrensoli. Der potenzielle Beast In Black-Neuzugang sollte überdies dazu in der Lage sein, den sich entwickelnden Sound des Albums zu ergänzen sowie seine eigene, einzigartige Note einzubringen.

„Zufälligerweise nahm Venehsalo etwa zur gleichen Zeit Kontakt zur Band auf“, berichten Beast In Black weiter. „Er schickte eine Direktnachricht sowie Videos, die sein eigenes, originelles Solospiel zeigten. Das Material weckte sofort das Interesse der Band. Venehsalo bewies eine seltene Balance aus Schnelligkeit, Präzision, Melodieführung und Ausdruckskraft, wobei sich sowohl in schnellen als auch in langsamen Passagen ein tiefes musikalisches Verständnis zeigte. Auch sein für Ostfinnland typischer Humor kam bei der Band gut an und verlieh der Zusammenarbeit eine unerwartete menschliche Wärme und Kameradschaft.

Lebe deinen Traum

Schließlich wurde Venehsalo ausgewählt, die Gitarrensoli für das kommende Album einzuspielen. Parallel dazu führte die Band Gespräche mit verschiedenen Kandidaten aus dem In- und Ausland, um einen festen Gitarristen für die Besetzung zu finden. Dieser Prozess zog zahlreiche hochkarätige Musiker an. Letztendlich hatte Venehsalo jedoch bereits jene Eigenschaft unter Beweis gestellt, die die Band als seine ‚Beast-Mentalität‘ bezeichnet. Nach reiflicher Überlegung entschied man sich, ihm die Position anzubieten.“

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Beast In Black-Novize Markus Venehsalo erzählt über sich selbst: „Als ich acht Jahre alt war, brachte mein Vater eine Gitarre mit nach Hause, die er einem Arbeitskollegen abgekauft hatte. Ich schloss sie an einen Verstärker an, entdeckte den Verzerrerkanal und sagte zu meinem Vater: ‚Ich werde Rock’n’Roll-Gitarrist!‘ Dass ich nun Teil der Besetzung von Beast In Black bin, fühlt sich für mich wie die Erfüllung eines fast unmöglichen Traums an. Ich bin gespannt darauf, was die Zukunft für uns bereithält. Danke für das Vertrauen, mir die Gitarre zu überlassen. Ich verspreche, mein absolut Bestes zu geben!“

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Seinen Einstand auf der Live-Bühne bei Beast In Black wird Venehsalo am 27. Juni 2026 beim Rock am Härtsfeldsee geben. Des Weiteren bedanken sich die Finnen bei Daniel Freyberg dafür, dass er in der Zwischenzeit ausgeholfen hat. Freyberg, der gegenwärtig mit Crownshift an einem Album schraubt, lässt seinerseits ausrichten: „Ich möchte Beast In Black und den Fans für dieses unglaubliche gemeinsame Abenteuer danken. Wir alle wussten, dass dieses Kapitel aufgrund meiner langfristigen Pläne mit Crownshift nur vorübergehend sein würde, aber ich bin wirklich froh, dass wir so viele tolle Erinnerungen rund um den Globus sammeln konnten. Auch wenn unsere Wege nun in unterschiedliche Richtungen führen, bleibt unsere Freundschaft stark.“

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