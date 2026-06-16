In der Post Hardcore-Szene der Vereinigten Staaten von Amerika gibt es einen Todesfall zu beklagen. Und zwar weilt der frühere Senses Fail-Gitarrist Zack Roach, welcher auch für andere aus Wichita in Kansas stammende Musikgruppen wie Team Tremolo und Spirit Of The Stairs gespielt hat, nicht mehr unter den Lebenden — so berichtet The Prp. Die traurige Nachricht überbrachte Senses Fail-Frontmann Buddy Nielsen in den Sozialen Medien. Genaue Informationen zur Todesursache liegen derzeit nicht vor.

Unfassbar traurig

So vermeldete Buddy Nielson in einem Video bei Instagram: „Gestern ist Zack Roach verstorben. Er hat von etwa 2009 bis 2016 bei Senses Fail Gitarre gespielt – unter anderem in der Ära der Alben RENACER und PULL THE THORNS FROM YOUR HEART, für die er auch viele der Songs geschrieben hat. Es ist wirklich sehr traurig. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie. Er hinterlässt zwei Kinder. Es ist einfach unfassbar traurig, das zu hören — und ich sende ihnen viel Kraft. Ich glaube, es wird eine Aktion organisiert, bei der Essen für die Familie bereitgestellt wird. Falls ich dazu noch weitere Informationen bekomme, werde ich sie für alle teilen, die ihn kannten und mochten.“

Des Weiteren schrieb Nielsen in der Bildunterschrift zum Video: „Wir haben einen der talentiertesten und liebenswürdigsten Menschen verloren, die ich je gekannt habe. Ruhe in Frieden, Zack. Er war auch einer der lustigsten Menschen überhaupt. Ich bin mir sicher, er lacht gerade darüber, dass ich seinen Insta-Namen @cruisethewang hier verlinke. Ich hab dich lieb. Bitte grüße meine Mama von mir. Sie hat dich immer sehr gemocht. Ich schicke viel Liebe an seine Kinder und an Shaila Roach.“

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Zur sogenannten Meal Train-Kampagne für die Familie von Zack Roach geht es hier entlang. Dabei können Leute Mahlzeiten für konkrete Empfänger spenden. Hierbei kommen die Spenden eben Shaila, der Witwe von Zack Roach, und ihren Kindern Cain und Ramsey sowie Shailas Mutter Bobbie zugute.

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