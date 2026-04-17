Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kiko Loureiro hatte „viele Gründe“ für Abgang bei Megadeth

Kiko Loureiro mit Megadeth beim Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Kiko Loureiro mit Megadeth beim Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Gitarrist Kiko Loureiro räumt ein, dass ihn vielerlei Dinge dazu motiviert haben, Megadeth den Rücken zu kehren.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Der frühere Megadeth-Gitarrist Kiko Loureiro hat in einem neuen Interview bei Sixty Scales And The Truth näher erläutert, was ihn zum Ausstieg bei der Band von Dave Mustaine animiert hat. Nach neun Jahren mit der Thrash-Gruppe war für den Brasilianer Ende 2023 Schluss. So verspürte der 53-Jährige nicht nur einen Grund, seinen Hut zu nehmen. Es waren mehrere.

Es kam einiges zusammen

„Während ich bei Megadeth war, war es großartig“, stellt der in Finnland lebende Brasilianer klar. „Keine Beschwerden. Aber es waren acht, fast neun Jahre. Und dann war ich vielleicht fünf oder manchmal sechs Monate im Jahr auf Tour. Das ist eine Menge. Das ist ein großer Unterschied, nur 25 Tage unterwegs zu sein [wie auf seiner Solotournee — Anm.d.A.]. Es gab viele Gründe, es gibt niemals nur einen Grund, wenn man eine derart große Entscheidung im Leben trifft. Einer der Gründe war die Familie, das war der intensivere Grund. Nach dieser einen Tournee stand eine weitere drei Monate lange Konzertreise an. Da dachte ich mir: ‚Das ist vielleicht zu viel.‘ Im Grunde habe ich mit diesen Gedanken gekämpft, seit ich bei Megadeth eingestiegen war.

Meine Tochter war damals fünf Jahre alt. Ein Jahr später veröffentlichten wir das DYSTOPIA-Album, gewannen den Grammy — und ich wurde Vater von Zwillingen. All diese Jahre bei Megadeth war es schwierig, zu reisen und gleichzeitig Zwillinge zu Hause zu haben. Das gibt einem viel zu denken, denn es war, was ich immer gewollt habe: Auf Tour sein und Gitarre spielen. Doch wenn man Kinder hat, verändert sich die Einstellung sehr. Nach der Pandemie und einer weiteren Platte kam ich an den Punkt, an dem ich mir dachte: ‚Acht, neun Jahre sind genug, denke ich.’ Und ich fand, dass die Kinder mich mehr brauchten als zuvor. Ein paar andere Probleme gab es auch.“

Youthanasia Cover Redux - T-Shirt
Youthanasia Cover Redux - T-Shirt
von Megadeth
Für € 24,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Darüber hinaus führten die Verpflichtungen bei Megadeth dazu, dass Kiko Loureiro in seinem Terminplan eingeschränkt war. „Es ging auch um die Freiheit meines Zeitplans. Ich habe betagte Eltern in Brasilien, daher wollte ich Zeit dort verbringen. Doch ich hatte niemals Zeit, dahinzufahren und — sagen wir — zehn Tage zu bleiben. Das ist ein übliches Phänomen, abhängig vom Alter, natürlich.“ Des Weiteren kamen auch Gedanken nach einer neuen künstlerischen Herausforderung auf: „Manchmal denkt man: ‚Ich würde gerne etwas anderes machen.‘ Oder: ‚Sollte ich eine andere Art von Musik spielen oder anders komponieren oder offener für andere Dinge sein?‘ Aber eines ist eine Konstante: Der kreative Geist ist nie zufrieden.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Abgang Ausstieg Dave Mustaine Gitarrist Kiko Loureiro Megadeth
Evergrey stellen Stephen Platt als neuen Gitarristen vor
Stephen Platt mit Devin Townsend
Nachdem er bereits live ausgeholfen hatte, steigt Gitarrist Stephen Platt nun Vollzeit bei Evergrey ein. Auch im neuen Video ist er dabei.
Erst vor Kurzem gaben Evergrey und ihr langjähriger Lead-Gitarrist Henrik Danhage ihre einvernehmliche Trennung bekannt. Danhage war schon seit einiger Zeit nicht mehr mit Tom S. Englund und Co. auf der Bühne zu sehen. Im offiziellen Statement hieß es:. „Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel für beide Parteien. Wir wünschen einander alles Gute für die Zukunft und freuen uns auf neue Musik sowohl von Evergrey als auch Henrik. Bleibt dran.“ Absehbar Im darauffolgenden Social Media-Post kündigte die Band an, eine neue Single zu veröffentlichen. Im dazugehörigen Musikvideo sei zudem Danhages Nachfolger zu sehen. Mit ‘The World Is On…
Weiterlesen
Zur Startseite