In den vergangenen fünf Jahren war Wolfgang van Halen durchaus fleißig. Mit MAMMOTH (2021), MAMMOTH II (2023) sowie THE END (2025) hat er stolze drei Studioalben mit seinem Soloprojekt Mammoth veröffentlicht. Und doch hat der Musiker keinesfalls sein komplettes Pulver verschossen – im Gegenteil. Wie van Halen nun erklärte, würden trotz des hohen Outputs regelmäßig Ideen hinten runterfallen, die er nicht vollständig ausarbeitet.

Kein Ende in Sicht

„Das klingt jetzt vielleicht etwas arrogant, aber ich denke, man muss Songs einfach für sich sprechen lassen. Und ich habe versucht, es nicht zu simpel zu halten, sondern bloß alles Überflüssige wegzulassen. Deshalb ist der längste Song (auf THE END – Anm.d.A.) auch nur fünfeinhalb Minuten lang“, sagte van Halen im Interview mit dem Radiosender ‘105.7 The Point’

„Ich fand es eine echt spaßige Herausforderung, einfach nur Kracher ohne Füllmaterial zu schreiben. Ob mir das gelungen ist, kann ich nicht beurteilen. Doch ich bin stolz darauf. Ich denke, mit MAMMOTH II (2023 – Anm.d.A.) wollten wir härter und etwas progressiver klingen. Und ich fand es toll, mit diesem Album (THE END – Anm.d.A.) einfach ein richtig gutes Hard Rock-Album zu machen. Es sollte etwas Neues bieten. […]

Ich habe das Gefühl, wenn man an einem Song arbeitet, arbeitet man weniger an dem Lied an sich, sondern zeigt vielmehr eine Facette von sich selbst. […] Es ist wie mit einem Marmorblock, an dem man ohne konkretes Ziel herumhackt, anstatt etwas Geplantes zu erschaffen. Die Idee zeigt sich einem im Lauf des Prozesses, anstatt dass man sie selbst kreiert. Zumindest fühlt es sich so an, auch wenn das vielleicht etwas poetisch klingt.

Bei fast jedem Album gibt es zwei bis fünf Ideen, die untergehen, weil wir einfach nicht genug Zeit hatten. Die Ideen waren großartig, aber sie haben sich wohl nie rechtzeitig herauskristallisiert. […] Mittlerweile haben wir so eine Art Fundus von inspirierenden, aber unfertigen Einfällen. Und irgendwann hört man sie vielleicht wieder […] und denkt: ‚Ah, genau das hat gefehlt!‘

Wenn mir jetzt keine neuen Ideen einfallen würden, hätten wir dennoch genug für ein viertes Album. Aber bis wir mit den Aufnahmen beginnen, […] werde ich zehn bis fünfzehn weitere geschrieben haben. Man ist also irgendwie ständig in diesem kreativen Überfluss, was eine schöne Sache ist, […] um etwas auszuprobieren und zu sehen, ob es funktioniert.“

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