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Testament: Krebserkrankung machte Chuck Billy spirituell

Testament-Sänger Chuck Billy @ Summer Breeze 2022
Testament-Sänger Chuck Billy @ Summer Breeze 2022
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
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Gesundheitliche Probleme warfen den Testament-Sänger Chuck Billy einst aus der Bahn. Heute denkt er über viele Dinge anders.
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„Ich hatte damals angefangen zu rauchen“, erinnerte sich Testament-Sänger Chuck Billy gegenüber Legendary Rock Interviews 2012. „Ich hatte etwa zwei, drei Monate geraucht und bin die Treppe in meinem Haus hochgelaufen, habe geschnauft und gedacht: ‚Mann, diese Zigaretten bringen mich um. Ich muss aufhören. Ich kriege keine Luft.‘  Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, ich hatte wirklich Glück und einen Schutzengel, denn ich hätte wahrscheinlich sowieso weitergeraucht. Ich war so ein Typ, der nie zum Arzt ging. Wahrscheinlich war ich seit meiner Sportuntersuchung in der High School nicht mehr beim Arzt.“

Lebenswandel

Glücklicherweise entschied sich Billy dennoch, sich untersuchen zu lassen. Nur wenige Tage später rief ihn sein Arzt zurück und bat ihn, eine Computertomographie seines Brustkorbs und weitere Röntgenaufnahmen zu machen. Der Sänger hatte Glück im Unglück: Man entdeckte einen riesigen Tumor in der Brust, der auf seine Lunge drückte. Sofort ließ er diesen entfernen. Wie Billy heute meint, habe ihn die Krebserkrankung, aber auch seine Auseinandersetzung mit der US-amerikanischen Geschichte sowie seiner katholischen Sozialisation, deutlich spiritueller werden lassen.

„Was auch immer ich tue, ich glaube fest daran, dass es funktioniert”, erklärte Billy jüngst in einem Interview mit Dr. Music. „Nachdem ich die ganze Sache mit den indigenen Völkern Amerikas erlebt hatte – all diese unglaublichen, überwältigenden Dinge – und den Ausgang und den Sieg über die Krankheit, konnte ich einfach nur dasitzen und sagen: ‚Okay, Gott sei Dank.‘

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Aber ich glaube, Spiritualität hat mich eher spirituell als religiös gemacht. Im Lauf der Jahre haben sich in meinem Haus Götterbilder verschiedenster Glaubensrichtungen, Statuen und dergleichen angesammelt. Ich habe nicht nur einen Gott in meinem Haus. Ich habe alle möglichen Formen, weil ich jetzt ein spiritueller Mensch bin.“


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Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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