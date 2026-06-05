Die Metal-Alben der Woche vom 05.06. mit Evanescence, Evergrey u.a. 1 von 11 August Burns Red SEASON OF SURRENDER

2 von 11 Big|Brave IN GRIEF OR IN HOPE

3 von 11 Blood Incantation ALL GATES OPEN

4 von 11 Converge HUM OF HURT

5 von 11 Cyhra REQUIEM FOR A PIPE DREAM

6 von 11 Evanescence SANCTUARY

7 von 11 Evergrey ARCHITECTS OF A NEW WEAVE

8 von 11 Lunar Shadow THE PALL OF A PAST WORLD

9 von 11 Jared James Nichols LOUDER THAN FATE

10 von 11 Sleeping Pulse DREAMS & LIMITATIONS

11 von 11 A.A. Williams SOLSTICE Previous Image Next Image

Musikalisch auffällig ist aber insbesondere die Rückkehr in härtere Gefilde. Schon der ­Opener ‘Beautiful Lie’ ist ein vor Kraft strotzendes Zusammenspiel von zarten Klängen und prügelnden Riffs. (Hier weiterlesen)

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Evergrey können sich auch 2026 nicht entscheiden, ob sie supereingängigen Düster-Metal oder doch eleganten Prog machen wollen – sie versuchen und verfehlen beides. (Hier weiterlesen)

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