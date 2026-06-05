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Die Metal-Alben der Woche vom 05.06. mit Evanescence, Evergrey u.a.

2026-06-05-alben
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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 05.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem August Burns Red und Blood Incantation.
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Die Metal-Alben der Woche vom 05.06. mit Evanescence, Evergrey u.a.

  • August
  • Big-Brave
  • Blood-Inc-07
  • Converge
  • cyhra
  • evanescence
  • Evergrey
  • Lunar-Shadow-07
  • Nichols-07
  • Sleeping-Pulse
  • Williams

Evanescence

Musikalisch auffällig ist aber insbesondere die Rückkehr in härtere Gefilde. Schon der ­Opener ‘Beautiful Lie’ ist ein vor Kraft strotzendes Zusammenspiel von zarten Klängen und prügelnden Riffs. (Hier weiterlesen)

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Evergrey

Evergrey können sich auch 2026 nicht entscheiden, ob sie supereingängigen Düster-Metal oder doch eleganten Prog machen wollen – sie versuchen und verfehlen beides. (Hier weiterlesen)

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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