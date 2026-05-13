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Die METAL HAMMER-Juniausgabe 2026: Dimmu Borgir, Devin Townsend u.a.

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Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
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In der Titel-Story der METAL HAMMER-Juniausgabe erfahrt ihr alles über das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING inklusive weltexklusiver Vinyl-7".
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Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Ihr bekommt METAL HAMMER 06/2026 ab dem 15.05.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Dimmu Borgir

Acht Jahre nach EONIAN kehren die norwegischen Finsterfürsten Dimmu Borgir mit ihrem neuen Werk GRAND SERPENT RISING zurück. Band-Kenner Gunnar Sauermann lässt in seiner Titel-Story nicht nur die Protagonisten zu Wort kommen, sondern präsentiert auch O-Töne von Kollaborateuren. Obendrauf legen wir eine Diskografieanalyse von Björn Springorum sowie eine exklusive Sammler-7“ mit einem brandneuen Song und einer unveröffentlichten Aufnahme vom Wacken Open Air 2025.

Devin Townsend

Helen Lindenmann spricht mit dem irren Kanadier über sein Musical-Album THE MOTH sowie Penisse und Hunde.

Evergrey

Tom S. Englund und Johan Niemann erklären Katrin Riedl die Hintergründe von ARCHITECTS OF A NEW WEAVE.

Special: Fußball-WM

Zur Fußball-WM stellt Matthias Weckmann eine Musiker-Elf auf, und Lothar Gerber interviewt Markus Babbel.

Shinedown

Frank Thießies taucht zusammen mit Sänger Brent Smith in Shinedowns erstaunliches Doppelalbum EI8HT ein.

Live

Full Metal Mayrhofen, Hypocrisy, Kataklysm, DeWolff & Blues Pills, Dark Easter Metal Meeting, Inferno, Kreator, Subway To Sally, Disillusion, Machine Head, Dogma, Iotunn, Keep It True

Sonderbeilagen

Exklusive Dimmu Borgir-Vinyl-7″: Den brandneuen Song „The Qryptfarer“ gibt es zuerst bei uns und nur hier auf 7″ zu hören, die mächtige Aufnahme des Klassikers „Mourning Palace“ live von der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst physisch.

Maximum Metal CD Vol. 306 mit Dominum, Fleshcrawl, Hell Boulevard, August Burns Red, Blindead 23, Keops.

Ihr bekommt METAL HAMMER 06/2026 ab dem 15.05.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

06/2026 Devin Townsend dimmu borgir Evergrey Juni 2026 Juniausgabe Shinedown
METAL HAMMER präsentiert: Devin Townsend
Devin Townsend
Der kanadische Prog-Tausendsassa Devin Townsend schwingt sich diesen Herbst zu "The Metamorphosis Solo Tour" auf.
Devin Townsend feiert am exakt heutigen Tag seinen 54. Geburtstag. Und das schönste Geschenk macht sich die Prog-Ikone selbst, wie er in den Sozialen Medien vermeldet: "Herzlichen Glückwunsch an mich! In Anbetracht dessen: Warum nicht gleich mit etwas wirklich Unerwartetem beginnen? So kündige ich ‚The Metamorphosis Solo Tour’ an!" In diesem Zug verschlägt es den Metaller für drei Shows nach Deutschland. Ein-Mann-Orchester Während sein neues Album THE MOTH am 29. Mai über Inside Out Music/Century Media erscheint, dreht Devin Townsend im September dann seine Verstärker in Hamburg, München und Köln auf. Der Ticketvorverkauf startet am 8. Mai um 11 Uhr. "Nachdem…
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