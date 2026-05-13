Die METAL HAMMER-Juniausgabe 2026: Dimmu Borgir, Devin Townsend u.a.

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Acht Jahre nach EONIAN kehren die norwegischen Finsterfürsten Dimmu Borgir mit ihrem neuen Werk GRAND SERPENT RISING zurück. Band-Kenner Gunnar Sauermann lässt in seiner Titel-Story nicht nur die Protagonisten zu Wort kommen, sondern präsentiert auch O-Töne von Kollaborateuren. Obendrauf legen wir eine Diskografieanalyse von Björn Springorum sowie eine exklusive Sammler-7“ mit einem brandneuen Song und einer unveröffentlichten Aufnahme vom Wacken Open Air 2025.

Helen Lindenmann spricht mit dem irren Kanadier über sein Musical-Album THE MOTH sowie Penisse und Hunde.

Tom S. Englund und Johan Niemann erklären Katrin Riedl die Hintergründe von ARCHITECTS OF A NEW WEAVE.

Special: Fußball-WM

Zur Fußball-WM stellt Matthias Weckmann eine Musiker-Elf auf, und Lothar Gerber interviewt Markus Babbel.

Frank Thießies taucht zusammen mit Sänger Brent Smith in Shinedowns erstaunliches Doppelalbum EI8HT ein.

Live

Full Metal Mayrhofen, Hypocrisy, Kataklysm, DeWolff & Blues Pills, Dark Easter Metal Meeting, Inferno, Kreator, Subway To Sally, Disillusion, Machine Head, Dogma, Iotunn, Keep It True

Sonderbeilagen

Exklusive Dimmu Borgir-Vinyl-7″: Den brandneuen Song „The Qryptfarer“ gibt es zuerst bei uns und nur hier auf 7″ zu hören, die mächtige Aufnahme des Klassikers „Mourning Palace“ live von der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst physisch.

Maximum Metal CD Vol. 306 mit Dominum, Fleshcrawl, Hell Boulevard, August Burns Red, Blindead 23, Keops.

Ihr bekommt METAL HAMMER 06/2026 ab dem 15.05.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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