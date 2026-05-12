Def Leppard haben erst Ende Januar 2026 mit ‘Rejoice’ einen frischen Track veröffentlicht — anlässlich ihrer Live-Residenz in Las Vegas, welche am 6. Februar im Caesars Palace begonnen hat. Wie Frontmann Joe Elliott im Interview mit Riff X verraten hat, stellt der Track nicht nur einen Vorboten zum neuen Studiowerk der Briten dar. Das kommende Opus wird laut Meinung des 66-Jährigen auch zahlreiche Menschen überraschen.

Zeit für Experimente

„Es ist ein abwechslungsreiches Album“, offenbarte Elliott auf die Frage, was die Fans von der neuen Scheibe erwarten können. „Und eine sehr eklektische Platte. Ich glaube, sie wird eine Menge Leute überraschen. Aber wenn ich zu viel darüber erzählen würde, wäre es keine große Überraschung mehr. Doch so viel werde ich sagen: Es geht in die musikalische Richtung, in die Def Leppard die vergangenen 15 Jahre über gegangen ist — vom DEF LEPPARD-Album [2015] über DIAMOND STAR HALOS [2022] bis hin zu DRASTIC SYMPHONIES [2023], wofür wir alte Sachen umgearbeitet haben. Die Leute sollten nicht zu überrascht sein, dass unsere Musik in diesen Umgebungen funktioniert.

Wenn man sich DRASTIC SYMPHONIES anhört und Sachen wie ‘Switch 625’ letztlich wie eine Autojagd in einem ‘James Bond’-Film klingen, hätten wir schon immer so klingen sollen. Wir haben auch noch die Klavierversion von ‘Pour Some Sugar On Me’ gemacht. Wenn man ein Lied auf andere Art machen kann, hat man für gewöhnlich einen guten Song. Wir sagen immer, wenn man das Stück am Lagerfeuer spielen kann, ist es ein guter Song — egal, auf welche Weise man versucht, ihn aufzunehmen. Also schreiben wir Lieder maßgeschneidert auf diese Denkart. Es gibt große bombastische, langsamere Stücke, die sehr in der Tradition von Queen oder Elton John stehen, weil ein Klavier mit dabei ist.

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Andere Sachen gibt es auch noch. Ich glaube, wir haben den schnellsten Song, den wir jemals aufgenommen haben, geschrieben — und Sachen dazwischen. Manches davon wird klingen, wie man es erwarten würde, denn das ist es, was wir machen. Aber bei manchem davon sind wir vom Thema abgeschweift. Es wird Spaß machen zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, denn es ist nicht wie irgendetwas, das wir zuvor gemacht haben. Und das macht dabei Spaß. Wir wollen nicht PYROMANIA 2 machen, wir wollen nicht HYSTERIA 2 machen. Die haben wir gemacht. Wir wollen etwas anderes, aber genauso Interessantes machen.“

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