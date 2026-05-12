Endlich gibt es konkrete Infos zum neuen Studioalbum von Anthrax. Die Thrash-Metaller um Gitarrist Scott Ian werden CURSUM PERFICIO am 18. September 2026 auf die Märkte dieser Welt bringen — und zwar über ihre langjährige europäische Plattenfirma Nuclear Blast. Den ersten Track daraus können sich die Fans bereits ab diesen Freitag, den 15. Mai reinziehen — dann veröffentlichen die US-Amerikaner die Vorab-Single ‘It’s For The Kids’.

Komplette Reise

Gemischt und Teile davon aufgenommen haben Anthrax die Platte im Studio 606 von Foo Fighters-Mastermind Dave Grohl im kalifornischen Northridge. Als Produzent fungierte mal wieder Jay Ruston, mit dem das Quintett bereits bei FOR ALL KINGS (2016) sowie WORSHIP MUSIC (2011) zusammengearbeitet hat. CURSUM PERFICIO wird Berichten zufolge elf Stücke umfassen, darunter ‘Persistence Of Memory’, ‘The Long Goodbye’, ‘Everybody’s Got A Plan’, ‘The Edge Of Perfection’, ‘Infectious’, ‘NYC 93’, ‘Cursum Perficio’, ‘T.O.M.B.’, ‘Watch It Go’ und ‘My Victory’.

CURSUM PERFICIO ist der lateinische Spruch, welcher auf dem Wappen an der Türschwelle von Marilyn Monroes letztem Zuhause stand — einer Hacienda in Brentwood, Los Angeles. Oft wird das Sprichwort mit „Meine Reise endet“ übersetzt, doch eigentlich bedeutet es „Ich werde durchhalten“ oder „Ich komplettiere meine Reise“.

Wichtiges Scheibe

Zuletzt hatte Schlagzeuger Charlie Benante im Interview beim Everblack-Podcast bekanntgegeben, dass Anthrax entgegen ihrer ursprünglichen Planung nicht schon im Mai, sondern erst im Herbst veröffentlichen. „Die Platte kommt nicht im Mai heraus“, stellte Benante, der bekanntlich auch bei Pantera die Felle verdrischt, klar. „Wir veröffentlichen unseren ersten Song und das zugehörige Video im Mai. Das Album erscheint nicht vor September. Wir haben es ein bisschen nach hinten verschoben, weil wir einfach ein paar Dinge daran machen mussten. Und dann mussten wir natürlich einen Release-Termin festlegen. Also wurde es auf September verschoben.“

Des Weiteren unterstrich Benante, dass Anthrax das Opus ausgiebig live bewerben wollen: „Das Album ist eine sehr wichtige Veröffentlichung für uns. Also werden wir uns natürlich die Zeit nehmen, so viele Konzerte wie möglich zu geben, um diese Platte zu unterstützen. Es ist heute eine andere Zeit. Vor zwanzig Jahren hätten wir anders darüber geredet, wie wir mit dieser Scheibe rausrücken.

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Doch heutzutage ist es so: Was bedeutet den Leuten ein neuer Longplayer? Ich finde, Musik ist zur Wegwerfware verkommen. Wenn ich eine weitere Platte machen und mein ganzes Herz reinstecken würde, würde ich wollen, dass die Leute es herbeisehnen, sie sich darauf vorbereiten, es zu hören. Denn es ist nicht so, dass diese Scheibe nur drei oder vier gute Songs hat, und der Rest ist Mist. Jeder Track darauf steht für sich selbst.“

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