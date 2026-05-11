Am vergangenen Samstag, den 9. Mai ging die Premiere von ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ über die Bühne. Die Crème de la Crème der deutschen Metal-Szene gab sich dabei im Deutschen Theater in München die Klinke in die Hand. METAL HAMMER war ebenfalls vor Ort und hat sich ins Getümmel gemischt.

Nordische Passionsspiele

Die Macher des Wacken Open Air wissen gewiss, wie man Events inszeniert. So herrscht geschäftiges Treiben am roten Teppich: Ein Rudel Wasteland Warriors erzeugt Acker-Feeling im Innenhof des renommierten Schauspielhauses; das Social Media-Team dreht eifrig Content und interviewt dabei unter anderem Christoph von Freydorf, Pascal Theisen sowie Andy Bock von den Münchner Lokalmatadoren Emil Bulls; allgemein wuseln die Gäste herum, dass die Schwarte qualmt.

Nach diversen Filmen, Reportagen, einer Fernsehserie sowie einer ‘Tatort’-Folge über das Aushängeschild der deutschen Open Air-Landschaft stellt sich gewiss die Frage, was der frische Ansatz von ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ sein würde. Die Antwort von Regisseurin Cordula Kablitz-Post (‘Durch die Nacht mit…’, ‘Weil Du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour’, ‘FCK 2020 – Zweieinhalb Jahre mit Scooter’, ‘Kreator – Hate & Hope’) lautete, den Fokus — mit Hilfe von zahlreichen Archivaufnahmen und alten Fotos — auf die beiden Festival-Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner zu legen.

Und dank dieser Herangehensweise kommt reichlich Privates der zwei Geschäftsmänner ans Tageslicht, deren Herz eben voll von Heavy Metal ist. Zum einen fällt auf, um was für gegensätzliche Charaktere es sich bei dem Duo handelt. Die prägnanteste Szene der Dokumentation ist sicher, als Hübner und Jensen an einem Tisch hocken — und Letzterer zum x-ten Mal frisch und frei von der Leber palavert und seinen Gedanken freien Lauf lässt, während Ersterer von Erschöpfung ermattet im Sitzen einnickt. ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ hat noch einige ähnliche Augenblicke zu bieten, in denen die hanseatischen Originale durchaus Comedy-Qualitäten beweisen.

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Des Weiteren zeigt der Film auf, welche Rolle die Familien von Hübner und Jensen spielen — erhellend ist beispielsweise, dass Ulrike Jensen früher für Motörhead gearbeitet hat. Während das Hauptaugenmerk auf der Leidenschaft dieses Tandems und der Entwicklung des Festivals liegt, schwenkt ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ noch darauf um, wie sich die Macher einen Traum erfüllen, indem sie es tatsächlich hinbekommen haben, dass 2025 Guns N’ Roses auf dem heiligen Acker auftraten.

Anschließend stehen Holger Hübner und Thomas Jensen zusammen mit Regisseurin Cordula Kablitz-Post noch Rede und Antwort im Rahmen einer Fragerunde. Hübner gesteht dabei, dass er zunächst einmal gegenüber Kablitz-Post und deren Film-Crew auftauen musste, während sich Jensen unmittelbar so gab, wie er ist. Abschließend drehte die Wacken-Institution Skyline — bei denen Thomas bekanntlich einst für die tiefen Töne gesorgt hat — ihre Verstärker im Deutschen Theater auf. Das Quintett gab dabei unter anderem ‘The Emptiness Machine’ von Linkin Park und mit Gastvokalistin Jennifer Haben (Beyond The Black) ‘Whole Lotta Love’ von Led Zeppelin zum Besten.

‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ feierte Premiere in München 1 von 7 Foto: Flo Huber. All rights reserved.

2 von 7 Die Wastland Warriors bringen Schwung in die ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’-Premiere Foto: Flo Huber. All rights reserved.

3 von 7 Live-Aufnahmen vom Festival gehören natürlich rein in ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ Foto: Flo Huber. All rights reserved.

4 von 7 Skyline rockten nach der Premierenvorführung von ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ das Deutsche Theater Foto: Flo Huber. All rights reserved.

5 von 7 Nach der Premierenvorführung von ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ spielten Skyline groß auf — hier mit Unterstützung von Beyond The Black-Sängerin Jennifer Haben Foto: Flo Huber. All rights reserved.

6 von 7 Die Metal-Queen Doro ließ es sich nach der Premierenvorführung von ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ ebenfalls nicht nehmen, mit Skyline zwei Songs zu performen Foto: Flo Huber. All rights reserved.

7 von 7 Die Wacken-Chefs Thomas Jensen (l.) und Holger Hübner (r.) bei der ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’-Premiere mit METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber Foto: Lothar Gerber. All rights reserved. Previous Image Next Image

Doch damit nicht genug: Als „very Special Guest“ erklimmt noch das Szeneurgestein Doro die Bühne und intoniert natürlich die Wacken-Hymne ‘We Are The Metalheads’ und ihren 2012er-Hit ‘Raise Your Fist In The Air’. Zu guter Letzt packt Schlagzeuger Andreas „Gösy“ Schlüter noch einen Live-Wunsch von Jensen aus, wodurch sich Skyline mit ‘Rock’n’Roll Outlaw’ von Rose Tattoo verabschieden. Auf der Aftershowparty sorgt Holger aka DJ Hüby höchstpersönlich für schmissige Töne von unter anderem System Of A Down, Van Halen und Journey.

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