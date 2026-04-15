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Wacken: Neue Doku von MagentaTV feiert Premiere

Die Wacken-Chefs: Hölger Hübner (l.) und Thomas Jensen
Die Wacken-Chefs: Hölger Hübner (l.) und Thomas Jensen
Foto: MagentaTV, PEP BONET. All rights reserved.
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In Kürze gibt es einen weiteren Doku-Film über das Wacken Open Air zu sehen — zunächst im Kino, dann bei MagentaTV.
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Es gibt schon ein paar Dokumentation über das Wacken Open Air — doch eine mehr kann sicher nicht schaden. In diesem Sinne legen Regisseurin Cordula Kablitz-Post (welche jüngst auch ‘Kreator — Hate & Hope’ verantwortete) und die beetz brothers film production das MagentaTV Original ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ vor. Die Premiere des Streifens findet am 9. Mai 2026 beim Internationalen Dokumentarfilmfestival DOK.fest in München statt.

Magische Stimmung

In Anschluss an die Vorführung im Deutschen Theater steigt außerdem ein Live-Konzert der Wacken-Band Skyline inklusive Special Guests. Des Weiteren ist der Streifen ab dem 13. Mai 2026 — im Rahmen eines zeitlich begrenzten Eventreleases — in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen. Anschließend läuft ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ ab 4. Juni 2026 exklusiv bei MagentaTV.

„Für ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ öffnet das größte Heavy Metal-Festival der Welt exklusiv seine Backstage-Türen“, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung. „Erstmals erzählen die Festivalgründer Holger Hübner und Thomas Jensen in einem Film selbst die ereignisreiche Geschichte des W:O:A. Auch zahlreiche Weggefährt*innen kommen zu Wort. Dazu gehören Musikgrößen wie Metal-Queen Doro Pesch, Kreator-Frontmann Mille Petrozza, der langjährige Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee, Beyond The Black-Sängerin Jennifer Haben sowie Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions.

Träume werden wahr

Selbst die größten Stars heben die besondere Stimmung bei dem Festival hervor. ‚Dies ist das beste Heavy-Metal-Festival der Welt — und ihr seid ein Teil davon‘, sagt Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson auf der Bühne. Gene Simmons von Kiss erklärt: ‚Die beiden Gründer verdienen höchste Anerkennung. Sie sind zwar die Chefs, behandeln aber jeden wie ein Familienmitglied.‘ Auch der 2015 verstorbene Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister kommt in einem Archivinterview zu Wort: ‚I think it’s really magic… magic atmosphere here.‘“

‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ begleitet die Veranstalter durch das Festival-Geschehen 2024 und zeigt auch ihren Weg zu einem besonderen Coup: 2025 gelang es ihnen, Guns N’ Roses als Headliner in Wacken zu präsentieren. „Wir werden unsere Träume weiterhin erfüllen“, sagt Hübner im Film. Und Jensen erklärt: „Wir wollen natürlich, dass dieses Festival bis in die Ewigkeit läuft.“

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‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ ist die erste Veröffentlichung der beetz brothers film production unter dem neuen Label beetz:MUSIC. „Wacken ist mehr als ein Festival — es ist ein Ort, an dem Gemeinschaft entsteht“, ordnet Produzent Christian Beetz ein. „Im Zentrum stehen Thomas und Holger, deren außergewöhnliche Freundschaft und unerschütterlicher Glaube an ihren Traum dieses legendäre Ereignis möglich gemacht haben. Erstmals sprechen die beiden Gründer offen über ihren gemeinsamen Weg und die Entscheidungen hinter Wacken.“ Executive Producer Sebastian Schweiger ergänzt: „Der Film gewährt seltene, unmittelbare Einblicke und bringt die Energie und Intensität dieses Ausnahme-Festivals direkt auf die Leinwand.“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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