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METAL HAMMER präsentiert: Soulfly

Soulfly
Foto: PR. All rights reserved.
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Soulfly kehren 2026 für sechs Konzerte im August in Berlin, Leipzig, Bochum, Freiburg, Rostock und Flensburg nach Deutschland zurück.
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Mit der „Tribal Technology Tour 2026“ bringen Soulfly ihre unverwechselbare Mischung aus Groove Metal, Tribal-Rhythmen und brachialer Intensität erneut nach Deutschland. Seit mehr als zwei Jahrzehnten zählt die von Max Cavalera gegründete Band zu den wichtigsten und einflussreichsten Namen der internationalen Metal-Szene. Zwischen brasilianischer Spiritualität, kompromissloser Härte und politischer Wucht erschaffen Soulfly einen Sound, der Generationen von Fans geprägt hat und bis heute nichts von seiner Dringlichkeit verloren hat.

Im Mittelpunkt der aktuellen Tour steht das 13. Studioalbum CHAMA, das 2025 über Nuclear Blast Records erschien. Das Album gilt als Rückbesinnung auf die spirituellen und musikalischen Wurzeln der Band und verbindet die rohe Energie früher Soulfly-Veröffentlichungen mit einer modernen Produktion und neuer Dynamik. Produziert wurde Chama von Zyon Cavalera und Arthur Rizk, aufgenommen im Platinum Underground Studio in Arizona. Inhaltlich beschäftigt sich das Album mit den spirituellen Kräften indigener Kulturen, dem Leben in den brasilianischen Favelas und der Suche nach innerer Stärke.

Soulfly_Tour-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Soulfly – Tour 2026

  • 03.08. Berlin, Columbia Theater
  • 04.08. Leipzig, Hellraiser
  • 05.08. Bochum, Matrix
  • 11.08. Freiburg, Jazzhaus
  • 21.08. Rostock, M.A.U. Club
  • 31.08. Flensburg, Roxy

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 02.06.2026, 11 Uhr)


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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