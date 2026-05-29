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Parkway Drive: Ben Gordons Bruder hat sein Urteil erhalten

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Foto: Third Eye Visuals, @thirdeyevisualsau. All rights reserved.
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Der Bruder von Parkway Drive-Drummer Ben Gordon wurde von einem Gericht in Byron Bay verurteilt, weil er Sex mit einer Minderjährigen hatte.
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Parkway Drive haben vor rund zwei Monaten zugegeben, dass sich Jed Gordon (der Bruder von Schlagzeuger Ben Gordon) schuldig bekannt hatte, in den frühen Nullerjahren Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Pikant war das unter anderem deshalb, weil Jed einige Zeit für die Band im Merchandise-Bereich gearbeitet hatte. Am Donnerstag, den 28. Mai 2026 bekam Jed sein Urteil verlesen, wie ABC News berichtet.

Glimpflich davon gekommen

So sah der Byron Bay Local Court von einer Haftstrafe für den 45-Jährigen ab — rechtlich möglich wären bis zu zwölf Jahre Gefängnis gewesen. Stattdessen wurde der zwischenzeitlich Angestellte von Parkway Drive zu 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit im Rahmen einer dreijährigen Bewährungsauflage verdonnert. Des Weiteren kriegt Jed einen Eintrag im Kinderschutzregister. Überdies verhängte das Gericht eine zweijährige gerichtliche Schutzanordnung gegen häusliche Gewalt verhängt.

An die Minderjährige herangemacht hatte sich Jed zwischen dem 1. November 2002 und dem 11. Juli 2003. Damals war das Mädchen 15 Jahre alt, während Gordon Anfang 20 war. In besagtem Zeitraum kontaktierte Gordon die Minderjährige mehrfach per SMS — mit eindeutigen Hintergedanken. „Hey, ich habe dich schon öfter gesehen, ich finde dich süß — wir sollten uns mal treffen“, soll Berichten zufolge die erste Textnachricht von Jed an das Mädchen gewesen sein.

Geständnis am Telefon

Die inzwischen erwachsene Frau suchte im März 2021 den Kontakt zu Jed, woraufhin mehrere Interaktionen mit Gordon folgten. Im Juni 2025 fand schließlich ein Telefonat statt, welches für die gerichtliche Verwertung aufgezeichnet wurde. Wie ABC News schreibt, soll Jed bei diesen Anruf folgendes Geständnis über die Lippen gekommen sein: „So schlimm es auch klingen mag: Ich war nicht der Einzige, der sich mit Leuten eingelassen hat.“ Und weiter: „In all den Jahren hat sich niemand bei mir gemeldet, und ich wusste einfach nicht – ich wusste nicht, was ich da tat. Ich war doch nur so ein verdammter Surf-Typ.“

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In der Opfererklärung der Frau, welche inzwischen Ende 30 ist, heißt es: „Der sexuelle und emotionale Missbrauch, dem er mich ausgesetzt hat, hat meine Fähigkeit beeinträchtigt, romantische, platonische, familiäre und berufliche Beziehungen zu führen. Infolgedessen habe ich mehrfach eine Retraumatisierung in emotional missbräuchlichen Beziehungen durch häusliche Gewalt sowie durch sexuelle Belästigung, Übergriffe und Vergewaltigung erlebt. Ich war nicht dazu in der Lage, mich in dem Maß um meine Kinder zu kümmern und für sie zu sorgen, wie sie es verdient hätten — ebenso wenig war ich in der Lage, für mich selbst zu sorgen.“

Heutzutage behauptet der Bruder des Parkway Drive-Trommlers, ein „anderer Mensch“ zu sein, nachdem er „ohne richtig nachzudenken in die Kriminalität abgerutscht“ gewesen sei. Laut seinem Anwalt John Waller hat Jed wegen des Gerichtsverfahrens zwei Jobs verloren. Richter Geoffrey Dunlevy befand, dass Gordon „erhebliche Einsicht“ und Reue gezeigt hat, was als mildernder Umstand in die Strafzumessung miteinfloss. Über einen möglichen Schadenersatz an das Opfer war im ABC News-Bericht nichts zu lesen.


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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