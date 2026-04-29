Das METAL HAMMER Guitar Camp geht in die vierte Runde! Diesmal springen wir von Klassikern zu den neuen Helden.

Alle Folgen unter metal-hammer.de/guitar-camp.

Host Alex Scholpp (Tarja Turunen, Farmer Boys, Sinner, Tieflader, Al9x1) nimmt sich der „Next Generation“ an – Musikern und Bands also, die die klassischen Stilmittel der Metal-Gitarre aus den bisherigen Staffeln angenommen und neu interpretiert haben; von Slipknot bis Gojira, von Parkway Drive über Architects bis Bring Me The Horizon – Tabulaturen und Playthroughs inklusive!

Ab dem 29. April 2026 zeigt euch Alex alle zwei Wochen exklusive Tipps und Tricks. Die Krönung: Zum Schluss der Reihe am 24.6.2026 verlost der deutsche ESP-Vertrieb Sound Service die neue ESP LTD Mick Thomson Signature in Black Satin im Wert von über 2.000 EUR

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Über Alex Scholpp

Alex Scholpp ist ohne Zweifel einer der meistbeschäftigten Metal-Gitarristen Deutschlands. Neben seiner Arbeit als Studiogitarrist, Komponist und Producer bei unzähligen Chart-notierten Album-Releases ist er seit über 20 Jahren weltweit mit Tarja Turunen, Sinner, Farmer Boys und Tieflader auf Tour und im Studio und spielt regelmäßig Workshops für Blackstar Amps und ESP Guitars, die er natürlich auch in seinem täglichen Musikerleben malträtiert. Daneben fand Alex auch noch die Zeit, um bei vielen Veröffentlichungen im Bereich „Literatur für Metal Gitarre“ redaktionell mitzuwirken.

In seiner Stuttgarter Gitarrenschule „Alex Scholpp’s Guitar Camp“ gibt er sein umfangreiches Wissen an den Gitarrennachwuchs weiter und vermittelt ihnen das nötige Rüstzeug, um in der freien Metal-Wildbahn auf der Bühne und im Studio zu bestehen.

Beim METAL HAMMER Guitar Camp verrät euch Alex seine gefährlichsten Licks und Tricks, zeigt neue Herangehensweisen auf und bringt Licht ins Dunkel der wichtigsten Metal-Spieltechniken für die E-Gitarre.

Eine neue Folge gibt es alle zwei Wochen. Jeweils mittwochs um 15 Uhr.

Alle Folgen der Gitarren-Tutorials aus dem METAL HAMMER Guitar Camp

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