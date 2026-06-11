Obwohl Oli Sykes und seine Frau Alissa Salls vor rund einem Jahr Eltern von Zwillingen geworden sind, lassen Bring Me The Horizon nichts anbrennen. Bei ihrem kürzlich über die Bühne gegangenen Konzert am 9. Juni 2026 in der Tauron Arena im polnischen Krakau zeigte die Metalcore-Formation nämlich ein ominöses Teaser-Video. Am Schluss waren die Worte „Dehumanized: Coming Soon“ zu sehen. Worum es sich genau dabei handelt, ist bis dato nicht bekannt.

Reichlich Mutmaßungen

Der Clip (siehe unten) ist wahrlich nichts für schwache Nerven und scheint direkt einem Horrorstreifen entnommen zu sein, zeigt er doch reichlich Blut, einen Fleischerhaken, Menschen in Käfigen und andere unangenehme Situation, die mindestens nach Folter aussehen. Was sich hinter „Dehumanized“ nun konkret verbirgt — ob es sich um den Titel eines neuen Longplayers oder Songs handelt —, hat das Quartett bislang noch nicht mitgeteilt.

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Daher bleibt den Fans nichts anderes übrig, als sich in Spekulationen zu ergehen — was sie auch ausgiebig tun. Unter anderem mutmaßen die Leute, ob sich „Dehumanized“ als der Director’s Cut von POST HUMAN: NEX GEN entpuppen könnte. Darüber hinaus spekuliert ein Fan, dass ‘Dehumanized’ womöglich das elfte Stück der Neuaufnahme des Debütalbums COUNT YOUR BLESSINGS sein könnte, welche am 11. Juli 2026 erscheint. Wie X-User anmerkt, würde ‘Dehumanized’ sowohl vom Design als auch von der Anzahl der Buchstaben her super in die bereits veröffentlichte Tracklist passen.

also a trailer of a song called „DEHUMANIZED“ (Shed Light⁉️) was shown at Bring Me The Horizon’s live show in Poland which might be Track 11 on Count Your Blessings Repented 👀🖤 Follow @bmthmena for more BMTH content 🌟#bmth #bringmethehorizon #countyourblessings #cyb #bmthtwt pic.twitter.com/nRpEQgymoe — Bring Me The Horizon Middle East/North Africa fans (@bmthmena) June 10, 2026

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So, wie der Teaser aufgemacht ist, ruft er aber anscheinend nicht Erinnerungen an COUNT YOUR BLESSINGS wach, sondern vielmehr an die aktuelle POST HUMAN-Zeitrechnung. Daher haben einige Fans die Vermutung geäußert, dass „Dehumanized“ schon ein erster Hinweis auf das dritte POST HUMAN-Album sein könnte. Das drastische Bildmaterial würde auf jeden Fall zu einer Aussage von Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes aus dem Jahr 2025 passen. Im Interview mit dem NMW gab der 39-Jährige zu Protokoll: „Es gibt Songs, auf denen ich sitze, die richtig stark sind, aber sie passen nicht zu NEX GEN. Es ist etwas anderes. Ich weiß noch nicht, was daraus werden soll.“

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