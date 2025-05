Wenn ein Paar längere Zeit (oder auch kürzere Zeit) zusammen ist, kann es sich schon mal ergeben, dass Nachwuchs im Anflug ist. Dieses zwischenmenschlich-biologische Phänomen zeigt sich nun auch bei Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes und seiner Ehefrau Alissa Salls. Anders ausgedrückt: Die beiden Turteltäubchen werden Eltern.

Von allem das Beste

Dies teilten die beiden Briten der Welt am gestrigen Sonn- und passenderweise Muttertag, den 11. Mai 2025 über die Sozialen Medien mit. Doch damit nicht genug: Alissa Salls trägt nicht nur ein Baby in ihrem Bauch, sondern zwei. So ist im zugehörigen Video zu sehen, wie der Bring Me The Horizon-Sänger und seine Gattin das Geschlecht ihrer Kinder herausfinden. Zu diesem Zweck trägt Sykes zwei Schachteln mit Muffins zum Tisch, an dem die Eheleute sitzen. Seine Angetraute beißt zuerst in ihr süßes Teilchen, woraufhin sich im Inneren des Gebäcks ein pinke Färbung offenbart, was bedeutet: Der eine Säugling ist ein Mädchen.

Nachdem sich die beiden ausgiebig gefreut und umarmt haben, ist dann Oli Sykes an der Reihe. Also packt der Bring Me The Horizon-Vokalist seine Box aus und haut seine Beißerchen in seinen Muffin. Alsdann kann der 38-Jährige seinen Augen zuerst nicht glauben, denn in dem kleinen Kuchenstück zeigt sich blaue Farbe — das zweite Kind ist demnach ein Junge. Anschließend zeigen sich Sykes und Salls noch glücklicher und ausgelassener. Das Pärchen erwartet folglich Zwillinge — ein Mädchen und einen Jungen. Davon kündet auch die Bildunterschrift des Videos: „dois“ kommt als spaßige Wortschöpfung als den englischen Wörtern „daugthers“ und „boys“ (was umgangsprachlich auch „bois“ geschrieben wird) daher. METAL HAMMER wünscht den künftigen Eltern alles erdenklich Gute!

