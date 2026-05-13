Seit Ende 2024 trommelt Nicko McBrain nicht mehr live für Iron Maiden und hat deswegen offensichtlich Zeit für andere Dinge. In diesem Zusammenhang überrascht es nicht, dass der 73-Jährige nun seine Autobiografie angekündigt hat. ‘Hello Boys And Girls!’ erscheint — über den Verlag Harper Nonfiction, vorerst nur in englischer Sprache — am 22. Oktober 2026 und soll „aufregend, saukomisch und zutiefst persönlich“ ausfallen.

Spannende Reise

Weiter heißt es von Seiten des Verlagshauses über ‘Hello Boys And Girls!’: „Mit seinem typischen Humor und Herzen nimmt uns Nico McBrain mit hinter die Kulissen einer der größten Bands Großbritanniens überhaupt. Erlebt die Höhen und Tiefen dieser glorreichen Karriere auf Tournee, im Studio sowie davon, für Legionen von Fans auf der ganzen Welt ‚Mr. Iron Maiden‘ zu sein. Dies ist die Geschichte davon, wie es sich anfühlt, nicht nur relevant, sondern nach Jahrzehnten an der Spitze noch geliebter zu bleiben und ein Leben zu leben, das durch Musik, Bruderschaft und Glauben umgestaltet wurde.“

Darüber hinaus können die Leser „unvergessliche Augenblicke, Storys aus dem Backstage-Bereich, zum Schießen komische Anekdoten und rohe Ehrlichkeit“ erwarten. Daher ist ‘Hello Boys And Girls!’ „mehr als eine Rock-Biografie“ — und zwar „ein Platz in der ersten Reihe eines der großartigsten Leben des Heavy Metal“.

Unfassbare Erlebnisse

Nicko McBrain kommentiert das Buch wie folgt: „Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, mit dem wundervollen Team von Harper Nonfiction an meinem eigenen Buch voller spaßiger Geschichten, Anekdoten und natürlich meinen unglaublichen Erfahrungen mit einigen der tollsten Musiker und Künstler der Siebziger, Achtziger und darüber hinaus zusammenzuarbeiten. So fühle ich mich gesegnet, der Welt endlich in meinen eigenen Worten meinen Weg dahin zu nachzuzeichnen, wo ich heute stehe.“

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Michael Henry McBrain, wie Nicko McBrain mit bürgerlichen Namen heißt, hat seinen Ruhestand am 7. Dezember 2024 verkündet — zum einen über die Website von Iron Maiden, zum anderen live auf der Bühne nach seinem finalen Konzert im Allianz Parque in brasilianischen São Paulo. Als Nachfolger rekrutierten die Eisernen Jungfrauen einen gewissen Simon Dawson, mit dem Bassist Steve Harris zuvor bereits bei British Lion zusammengearbeitet hatte. Bevor Nicko mit Bruce Dickinson und Co. in einer Band spielte, musizierte der Drummer unter anderem für die Streetwalkers, Pat Travers und Trust.

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