Von der ursprünglichen Besetzung von 1982 ist heute nur noch Gitarrist Woody Weatherman bei Corrosion Of Conformity übrig. Immerhin stieß Frontmann Pepper Keenan erst 1989 zur Band. Nachdem Mitbegründer und Schlagzeuger Reed Mullin Anfang 2020 verstorben war, saß zunächst Stanton Moore erneut an den Trommeln (er war bereits 2005 eingesprungen). Zusammen mit Keenan, Weatherman und Bobby Landgraf (Down) am Bass nahm die Gruppe zuletzt das Nachfolgealbum zu NO CROSS NO CROWN (2018) auf.

Bestens vorbereitet

Das Doppelalbum GOOD GOD / BAAD MAN erscheint am 3. April. Bei der anschließenden Tournee, die auch einen Auftritt beim diesjährigen Wacken Open Air einschließt, wird jedoch nicht Stanton Moore am Schlagzeug sitzen. In einem kürzlich veröffentlichten Video stellen Corrosion Of Conformity Nick Shabatura als neuen Drummer vor.

Mag der Name hierzulande noch niemandem etwas sagen – einem gewissen Chalie Benante (Anthrax, Pantera) scheint er, dank Auftritten mit Bands wie Sapphire Sun, The Country Night, The Hair Band Night, Shady, NOLA, Lolla, Country 2K, Posty, The Riley Brothers Band, durchaus im Gedächtnis geblieben zu sein.

Laut Keenan war es nämlich Benante, der Shabaturas Namen in den Lostopf geworfen hat. Das bestätigt auch Moore, der in einem Statement unter dem Video angibt: „Ich war neulich bei den Proben in Riffississippi, um Nick kennenzulernen und mit ihm abzuhängen. Er ist ein fantastischer Schlagzeuger und ein super Typ. Er war bestens vorbereitet und klingt schon jetzt großartig mit der Band.“

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Weiterhin erklärt Shabaturas Vorgänger: „Der Plan war immer, dass ich mit den Jungs diese Platte aufnehme und dann jemanden für die Tour suche. Nun, wir haben ihn gefunden: Nick Shabatura! Danke an Charlie Benante für die Empfehlung.“ Moore kann sich ab sofort wieder anderen Projekten widmen, während der Neuzugang sicher frischen Wind mitbringt.

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