Nachdem es schon viele Musiker vor ihm getan hatten, will auch Testament-Frontmann Chuck Billy seine Lebenserfahrung mit der Öffentlichkeit teilen. Dies tut der 63-Jährige in Form einer Autobiografie. ‘Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy’ soll am 10. November über Permuted Press veröffentlicht werden. Darin beschreibt die Thrash Metal-Legende sein Leben vor und nach der Krebsdiagnose im Jahr 2001.

Zwei Seiten einer Persönlickeit

Aufgebaut sei das Buch in zwei Teile. Das „Alte Testament“ erzählt von der Geburtsstunde der Band sowie „die Rivalitäten, die Bruderschaft und das rücksichtslose, glorreiche Chaos“, das damit im Bay Area-Thrash Metal einherging. Das „Neue Testament“ reflektiert die Geschehnisse, als der „Frontmann im Alter von 38 Jahren von einer verheerenden Krebsdiagnose völlig überrascht wurde“. Danach habe er in seinen indianischen und mexikanisch-amerikanischen Wurzeln sowie der „leidenschaftlichen Liebe einer Metal-Community“ Halt gefunden.

„Dieses Buch erzählt von zwei Seiten meiner Persönlichkeit, die im Grunde ein und dieselbe Geschichte sind“, erklärt Chuck Billy. „Von dem Mann, der sich für unbesiegbar hielt, und von dem Mann, der die Zerbrechlichkeit des Lebens erfahren musste.“ Hilfe bekam Billy dabei von Fernsehautor und Produzent Dave Erickson (unter anderem ‘Fear The Walking Dead’, ‘Sons Of Anarchy’). Das Buch enthält außerdem ein Vorwort von Judas Priest-Sänger Rob Halford und ein Nachwort von Lamb Of Gods Randy Blythe.

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Unverblümt

Laut Ankündigung erzählt ‘Holding My Breath’ „die unverfälschte Insider-Geschichte des Aufstiegs des Thrash Metal und zugleich eine zutiefst menschliche Geschichte über Sterblichkeit, wundersame Genesung, kulturelle Identität und Wahlfamilie. Es ist gleichermaßen ein Geschenk für langjährige Testament-Fans und für jeden, der jemals dem Unvorstellbaren ins Auge geblickt und sich geweigert hat, loszulassen.“

Auf der dazugehörigen Homepage von Chuck Billy heißt es abschließend: „Dies ist die Geschichte eines Mannes, der erkannte, dass wahre Stärke nicht nur darin besteht, die Luft anzuhalten, bis sich die Welt um ihn herum biegt – sondern darin, wieder atmen zu lernen.“ Außerdem sei es „ein unverblümtes Zeugnis des Überlebens, der Musik und der unzerbrechlichen Bande, die ein Leben im Metal prägen.“

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