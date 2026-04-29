Wenn Accept dieses Jahr ihr 50. Band-Jubiläum feiern, dann könnten kundige Fans anmerken, dass der damalige Frontmann Udo Dirkschneider die Vorgängergruppe bereits 1971 oder 1972 in Accept umbenannt hat. Der Einstieg von unter anderem Gitarrist Wolf Hoffmann und Bassist Peter Baltes im Jahr 1976 markierte sozusagen den Start als professionelle Band. Hierfür legt das Quintett im Herbst ein Album mit zahlreichen hochkarätigen Gastmusikern von Acts wie Metallica, Judas Priest, Ghost, Pantera und Korn vor.

Crème de la Crème

TEUTONIC TITANS 1976-2026 erscheint am 4. September 2026 über Napalm Records. Und passend zum halben Jahrhundert, das es Accept schon gibt, hat sich die Formation die Unterstützung von sage und schreibe 50 Rockern und Metallern geholt, um die 19 ausgewählten Songs zu veredeln. „Dadurch, dass die größten Namen der harten Musik den deutsch-amerikanischen Ikonen Tribut zollen, zementiert das Album, dass sich die Band auf der Weltbühne bewegt“, findet Napalm. „Dies ist mehr als ein Album — es ist ein Manifest des Metal.“

Wolf Hoffmann kommentiert: „Es gibt keine bessere Art, dieses 50. Jubiläum zu feiern, als dass unsere musikalischen Kollegen, Freunde und Inspirationen rübergekommen sind, um mit uns diese klassischen Accept-Songs aufzunehmen, auf die ich sehr stolz bin. Ich fühle mich geehrt und hoffe, jeder genießt diese besondere Platte so sehr, wie wir es genossen haben, sie zu machen.“

Bei ‘Save Us’ (von I’M A REBEL, 1980) sind Tobias Forge (Ghost) und Schlagzeuger Ray Luzier (Korn) mit von der Partie. Für ‘Fast As A Shark’ (RESTLESS AND WILD, 1982) haben Philip Anselmo (Pantera), Kirk Hammett (Metallica) und Mikkey Dee (Scorpions, Ex-Motörhead) zugesagt. Weiter haben Rob Halford (Judas Priest) und Matthias Jabs (Scorpions) bei ‘Balls To The Wall’ mitgemacht, während Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) und David Ellefson (Ex-Megadeth) bei ‘Love Child’ mitgemischt haben (beide Track von BALLS TO THE WALL, 1983).

Bei weiteren Liedern sind K.K. Downing (Ex-Judas Priest), Bobby „Blitz“ Ellsworth (Overkill), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Chris Jericho (Fozzy), Ralf Scheepers (Primal Fear), Billy Sheehan (Mr. Big), Ola Englund (The Haunted) und Jeff Loomis (Nevermore, Ex-Arch Enemy) zu hören Darüber hinaus hat die aktuelle Accept-Rhythmusgruppe — bestehend aus Hoffmann, Bassist Martin Motnik, Gitarrist Philip Shouse sowie Drummer Christopher Williams zusammen mit Gastsänger Jason McMaster (Dangerous Toys) ‘Hellhammer’ (von EAT THE HEAT, 1989) neu eingespielt.

Tracklist Accept TEUTONIC TITANS 1976-2026:

Fast As A Shark Balls To The Wall Aiming High Run If You Can Hellhammer Metal Heart Losers And Winners Save Us Up To The Limit Wrong Is Right Starlight Fight It Back Love Child Breaker Demon’s Night T.V. War London Leatherboys Monsterman Restless And Wild

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