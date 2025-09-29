Accept sind eifrig am Werkeln für das Album anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums, welches vermutlich Anfang 2026 erscheinen wird. Für den Longplayer haben Bandboss Wolf Hoffmann und Co. sorgfältig die besten Songs aus den 50 Schaffensjahren der deutschen Heavy Metal-Veteranen ausgewählt und mit musikalischen Überraschungsgästen neu aufgenommen. Nun haben zwei Musiker ihre Beteiligung an dem Projekt ausgeplaudert.

Riesiger Aufschlag

Hierbei handelt es sich um Anthrax-Bassist Frank Bello sowie Mr. Big– und The Winery Dogs-Bassist Billy Sheehan. Beide Musiker lüfteten ihr Geheimnis beim Guitar Summit — einer Musikmesse, die letztes Wochenende in Mannheim über die Bühne ging.

„Ich liebe Accept“, gab Frank Bello zu Protokoll. „Ich bin schon seit Ewigkeiten Fan. Sie waren so nett und haben mich gefragt, ein Lied auf der Platte zu ihrem 50. Jubiläum zu spielen. Das Stück heißt ‘Save Us’ [vom 1980er-Werk I’M A REBEL — Anm.d.A.]. Es ist ein Old School-Track, in dem ein paar spaßige, gute Basslinien sind.“

Billy Sheehan seinerseits erzählte: „Ich habe gerade vier Songs für das Accept-Jubiläumsalbum eingespielt. Accept sind einer meiner liebsten Heavy Metal-Gruppen aller Zeiten. Danke euch, Deutschland. Ich habe ‘Fight It Back’ [von BALLS TO THE WALL, 1983], ‘Restless And Wild’ [ von RESTLESS AND WILD, 1982] und zwei andere Lieder gemacht, die ich vergessen habe. Das kommt also raus.“

Accept-Gitarrist Wolf Hoffmann gab sich vergangenes Jahr im Interview mit Metal Journal noch etwas zugeknöpft bezüglich der Geburtstagsscheibe. „Ich kann noch nichts sagen, weil es viel zu früh ist. Ich kann nur sagen, dass es eine riesige Sache sein wird. Und […] Es befindet sich noch in der Planungsphase. Aber es wird fantastisch sein. Und ich glaube, ein paar große Namen werden sich daran beteiligen. Aber da müsst ihr warten. Tut mir leid, es ist einfach zu früh.“ Die meisten Gastmusiker hatte die Formation da schon ausgewählt, jedoch noch nicht alle.

