Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Accept: Billy Sheehan & Frank Bello auf LP zum 50. Jubiläum

Accept-Chef Wolf Hoffmann (M.) darf sich über die Mitwirkung von Frank Bello (l.) und Billy Sheehan (r.) am Jubiläumsalbum freuen
Accept-Chef Wolf Hoffmann (M.) darf sich über die Mitwirkung von Frank Bello (l.) und Billy Sheehan (r.) am Jubiläumsalbum freuen
Foto: Daniel Knighton/Getty Images + Redferns/Javier Bragado+ Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images. All rights reserved.
von
Die ersten zwei Namen für die Gästeliste zur kommenden Jubiläumsplatte von Accept stehen fest: Frank Bello und Billy Sheehan sind mit dabei.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Accept sind eifrig am Werkeln für das Album anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums, welches vermutlich Anfang 2026 erscheinen wird. Für den Longplayer haben Bandboss Wolf Hoffmann und Co. sorgfältig die besten Songs aus den 50 Schaffensjahren der deutschen Heavy Metal-Veteranen ausgewählt und mit musikalischen Überraschungsgästen neu aufgenommen. Nun haben zwei Musiker ihre Beteiligung an dem Projekt ausgeplaudert.

Riesiger Aufschlag

Hierbei handelt es sich um Anthrax-Bassist Frank Bello sowie Mr. Big– und The Winery Dogs-Bassist Billy Sheehan. Beide Musiker lüfteten ihr Geheimnis beim Guitar Summit — einer Musikmesse, die letztes Wochenende in Mannheim über die Bühne ging.

„Ich liebe Accept“, gab Frank Bello zu Protokoll. „Ich bin schon seit Ewigkeiten Fan. Sie waren so nett und haben mich gefragt, ein Lied auf der Platte zu ihrem 50. Jubiläum zu spielen. Das Stück heißt ‘Save Us’ [vom 1980er-Werk I’M A REBEL — Anm.d.A.]. Es ist ein Old School-Track, in dem ein paar spaßige, gute Basslinien sind.“

Metal Heart 2 by Accept T-Shirt
Metal Heart 2 by Accept T-Shirt Für € 16,77 bei Amazon kaufen

Billy Sheehan seinerseits erzählte: „Ich habe gerade vier Songs für das Accept-Jubiläumsalbum eingespielt. Accept sind einer meiner liebsten Heavy Metal-Gruppen aller Zeiten. Danke euch, Deutschland. Ich habe ‘Fight It Back’ [von BALLS TO THE WALL, 1983], ‘Restless And Wild’ [ von RESTLESS AND WILD, 1982] und zwei andere Lieder gemacht, die ich vergessen habe. Das kommt also raus.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Accept-Gitarrist Wolf Hoffmann gab sich vergangenes Jahr im Interview mit Metal Journal noch etwas zugeknöpft bezüglich der Geburtstagsscheibe. „Ich kann noch nichts sagen, weil es viel zu früh ist. Ich kann nur sagen, dass es eine riesige Sache sein wird. Und […] Es befindet sich noch in der Planungsphase. Aber es wird fantastisch sein. Und ich glaube, ein paar große Namen werden sich daran beteiligen. Aber da müsst ihr warten. Tut mir leid, es ist einfach zu früh.“ Die meisten Gastmusiker hatte die Formation da schon ausgewählt, jedoch noch nicht alle.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

50. Jubiläum accept Album Billy Sheehan Frank Bello WOLF HOFFMANN
Twisted Sister: Dee Snider erklärt Reunion
Dee Snider mit Twisted Sister @ Bang Your Head 2016
Dee Snider erklärt die Twisted Sister-Reunion nächstes Jahr und offenbart, dass Gesundheitsprobleme zu der Entscheidung geführt haben.
Dee Snider hat sich im Lauf der Jahre nicht nur ein Mal über Renunion- und Abschieds-Tourneen von Kiss und Mötley Crüe ausgelassen. Nun gehen Twisted Sister selbst zehn Jahre nach ihrem Abschied nochmals auf Tournee. Snider erklärt in einer US-Radio-Show mit John Parise, wie es dazu kam. Er erklärt: "Erstens möchte ich klarstellen, dass ich zu meinen Statements, dass ich keine Twisted Sister-Reunion möchte, stehe. Ich habe das und noch viel mehr gesagt. Ich habe einzelne Bands herausgegriffen und Namen genannt. Ich habe darüber geschimpft und getobt und ich hatte zwar damit gerechnet, einen Shitstorm abzubekommen, aber ich werde wirklich hart…
Weiterlesen
Zur Startseite