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Dream Theater wollen sich mit dem neuen Album Zeit lassen

James LaBrie, Dream Theater
James LaBrie, Dream Theater @ Sweden Rock Festival 2025
Foto: Redferns via Getty Images, Anne-Marie Forker. All rights reserved.
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Dream Theater befinden sich auf der Zielgeraden ihrer Welttournee. Nach einer Pause wollen James LaBrie und Co. an neuer Musik arbeiten.
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Hinter Dream Theater liegen arbeitsreiche Monate. Schon seit 2024 sind die Progressive-Metaller auf Welttournee, um ihr 40. Jubiläum zu begehen. Zudem erschien im Februar 2025 mit PARASOMNIA das 16. Studioalbum und im November die Live-Platte QUARANTIÈME: LIVE À PARIS. Derzeit befinden James LaBrie und seine Kompagnons auf der letzten Etappe ihrer Jubiläums-Tour. Entsprechend sei die Frage gestattet, wie es im Anschluss weitergeht.

100 Prozent

Das dachte sich auch der brasilianische Musik-Journalist Igor Miranda und hat bei LaBrie nachgehakt. Auf die Frage, ob die Band vorhabe, direkt an Album Nummer 17 zu arbeiten, holt der Frontmann zunächst etwas weiter aus. „Wann immer wir uns einem neuen Album widmen, lassen wir uns dabei von dem leiten, wo wir uns – so empfinden wir es – derzeit alle in unserem Leben befinden: Was bewegt uns? Was inspiriert uns? Und vor allem: Was sollte unserer Meinung nach das nächste Kapitel für Dream Theater darstellen?“ Immerhin wollen alle Beteiligten zu 100 Prozent hinter dem Material stehen.

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Konkret werde der Austausch dabei jedoch erst, wenn feststehe, „dass wir uns ins Studio begeben und ein neues Album schreiben.“ Dem fügt James LaBrie hinzu: „Völlig unabhängig von diesen Gesprächen bringt jeder von uns bereits erste Ideenansätze mit, die wir dann einfach in den Raum werfen.“ Diese werden schließlich ausgewertet und – sofern einstimmig für gut befunden – als Grundlagen für die einzelnen Songs genommen.

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Keine jungen Hüpfer

Im Moment liege der Fokus noch auf den letzten Terminen der Welttournee, danach wollen sich Dream Theater erst einmal eine Pause nehmen. James LaBrie feierte erst am 5. Mai seinen 63. Geburtstag, Keyboarder Jordan Rudess zählt indes schon 69 Lenze, und auch Mike Portnoy, John Petrucci und John Myung gehen auf die 60 zu. Insofern sei ihnen die Verschnaufpause vergönnt.

Anschließend soll der Zyklus von Neuem beginnen, wie der Sänger erklärt: „Wir werden wahrscheinlich Ende 2026 oder Anfang 2027 damit beginnen, an einem neuen Album zu schreiben und es aufzunehmen. Und dann werden wir hoffentlich Ende 2027 oder Anfang 2028 mit einer neuen Tour wieder auf die Bühne zurückkehren. Das alles ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aber so sieht im Moment der Plan aus.“


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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