Im August 2024 verkündete Motionless In White-Frontmann Chris „Motionless“ Cerulli bei Metalshop TV, dass 2025 der Nachfolger zu SCORING THE END OF THE WORLD (2022) erscheinen soll. Zwar relativierte er: „Es ist fertig, wenn es fertig ist. Ich kündige noch keinen Termin an“, das Jahr stünde jedoch fest. Offensichtlich war dem nicht so.

Erst zu Beginn dieses Jahres meldeten sich Motionless In White mit neuer Musik. ‘Afraid Of The Dark’ sollte die erste Single-Auskopplung aus dem neuen Album sein. Dieses hat jetzt einen Namen und ein Veröffentlichungsdatum. DECADES soll am 17. Juli via Roadrunner Records erscheinen. Zeitgleich mit der Ankündigung hat das Quintett die zweite Single ‘Playing God’ herausgebracht, bei der kein Geringerer als Slipknot-Frontmann Corey Taylor mitmischt.

Jahrzehnte

Zum Album sagt Chris Motionless : „DECADES ist definitiv härter als einige unserer früheren Alben. Unsere heutige Welt hat eine aggressivere Energie, Wut und Widerstand hervorgebracht.“ Der Titel ist in gewisser Weise eine Anspielung auf mehr als zwei Dekaden andauernde Geschichte der Band, aber auch deren Entwicklung seither.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Sänger führt aus: „Wir werden uns niemals von tief empfundenen, emotionalen und harten Songs abwenden. Wir werden niemals das aufgeben, was uns am meisten am Herzen lag, als wir anfingen. Wir finden zwar neue Wege, um diese Geschichten durch aufregende Klänge und visuelle Ästhetiken zu unterstreichen, doch die Vision bleibt dieselbe. Sie war schon immer diese grandiose, dramatische und theatralische Einheit. Ich bin stolz darauf, dass wir uns nicht in der Bequemlichkeit eingerichtet haben.“

Die aktuelle Single mit Gastsänger Corey Taylor sei indes „ein beobachtender Kommentar zur toxischen Internet-Kultur und den Menschen, die sie aufrechterhalten. Das Internet hat sich immer weiter verschlechtert – bis zu dem Punkt, an dem nur noch Negativität, Hass und Lügen im Vordergrund all dessen stehen, was man zu sehen bekommt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für Motionless ist dieser Umstand „äußerst frustrierend, denn ich dachte eigentlich, die Sozialen Medien sollen ein Mittel sein, um Menschen miteinander zu verbinden. Doch alles, was sie bewirken, ist Spaltung.“ Zu den bereits veröffentlichten Songs gesellen sich zwölf weitere, bei denen zum Teil ebenfalls Gäste vertreten sind.

DECADES-Tracklist

Decades log_in//crash_out R.I.P. (feat. Skylar Grey) Fight Like Hell Playing God (feat. Corey Taylor) All That I’ve Ever Known Blood Rave (feat. Anthony Martinez) Love At First Bite Count Back From Zero Blood Pact Afraid Of The Dark Sunglasses At Night Hollywood (Bonustrack) Fight Like Hell (feat. Outlier) (Bonustrack)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.