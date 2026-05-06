Offenbar ist die Stimmung zwischen Rapper Machine Gun Kelly und seinem (ehemaligen?) Kumpel Yungblud aktuell unterkühlt. In dem neuen Lied, ‘Fix Ur Face’, mit Limp Bizkit-Frontmann Fred Durst, macht Kelly eine Anspielung auf den britischen Sänger. Fans errieten bald, um wen es sich handeln könnte. Nun bestätigt der Rapper den Diss gegen Yungblud im Interview mit Suicide Silence-Gitarrist Chris Garza in dessen Podcast.

Disney-Teenie zu Outlaw

In der neuesten Single rappt Machine Gun Kelly: „Mickey Mouse kids turned rockstars/Leaving private schools, tryna be outlaws.“ Fans spekulierten schnell, dass es sich um einen Diss gegen Yungblud handeln könne, da dieser seine Karriere unter anderem mit einer Nebenrolle in der Disney Channel-Serie ‘The Lodge’ begann.

Grund für die schlechte Stimmung zwischen den beiden Musikern ist wahrscheinlich ein Gastauftritt von Yungblud im ‘The Osbournes’-Podcast 2024. Dort sprechen Sharon und Kelly Osbourne mit dem Musiker über seine pinken Socken als Markenzeichen. Die Unterhaltung schlägt schnell um, als es darum geht, dass Machine Gun Kelly diesen Stil kopiert hätte.

Lästereien

Die beiden Osbournes lassen ihrem Unmut dem Rapper gegenüber freien Lauf und machen deutlich, dass er in ihren Kreisen nicht willkommen sei. Zwar fühlt sich Yungblud im Gespräch sichtlich unwohl und versucht das Thema von Kelly wegzulenken, dennoch verteidigt er seinen Freund nicht.

Nun bestätigt Machine Gun Kelly, dass es in dem Diss genau darum geht. Er holt aus als er erklärt: „In den drei Minuten des Lieds geht es um viele verschiedene Themen, aber in Bezug auf diesen bestimmten Satz… Als Künstler und Mensch baue ich auf meinen Prinzipien. Ich bin schon seit Ewigkeiten mit derselben Gruppe an Menschen befreundet. Es kommen immer wieder Leute dazu.

Loyalität

Loyalität ist das einzige, was wichtig ist. Egal, was wir jeweils arbeiten. Wenn ich mein Herz öffne, bedeutet dass, das ich mich verletzlich zeige und ich Menschen hereinlasse. Wenn jemand also die Gelegenheit bekommt, einen Freund zu verteidigen und sie nicht ergreift, bricht es mir das Herz. Es zerreißt mich“, meint der Rapper.

„Man sollte mir in der Öffentlichkeit einfach derselbe Freund sein, wie privat“, sagt Kelly. „Aber es ist ein wütender Satz in einem wütenden Lied. Der Satz steht für sich, und ich beschreibe meine Kunst nicht gerne. Ich überlasse es den Hörern, herauszufinden, was ich erschaffen habe“, führt er weiter aus.

Höhere Erwartungen

„Der Scheiß hat mich verletzt aber so ist das nunmal. Er ist super talentiert und alles, aber mich interessiert nur, wofür und worauf man steht, wenn die Musik aus ist. Dieses Prinzip der Loyalität. So wie mit mir umgegangen wurde, würde ich niemanden behandeln. Viele meiner Mitmenschen stehen mit mir und werden nicht von Eifersucht getrieben. Dieser Moment, als ich das gesehen habe, hat einfach wehgetan“, erzählt Kelly.

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Noch vor wenigen Jahren traten Yungblud und Machine Gun Kelly gemeinsam als gute Freunde auf. Yungblud ist auf ‘I Think I’m Okay’ sowie ‘Body Bag’ zu hören, die auf den Machine Gun Kelly Alben HOTEL DIABLO (2019) und TICKETS TO MY DOWNFALL (2020) erschienen. Kelly hingegen hat einen Gastbeitrag auf Yungbluds ‘Acting Like That’ (WEIRD!, 2020). Yungblud selbst hat sich zu dem Disstrack noch nicht geäußert.

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