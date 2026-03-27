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Sepultura: Keine Reunion mit den Cavalera-Brüdern

Sepultura, 1996: Max Cavalera, Andreas Kisser, Paulo Xisto Pinto Jr, Igor Cavalera
Sepultura, 1996: Max Cavalera, Andreas Kisser, Paulo Xisto Pinto Jr, Igor Cavalera (v.l.n.r.)
Foto: Getty Images, Niels Van Iperen. All rights reserved.
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Wie es aussieht, ist eine Wiedervereinigung (sei sie auch für nur einen Tag) von Sepultura und den Cavalera-Brüdern nun endgültig vom Tisch.
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Beinahe zehn Jahre bildeten Andreas Kisser, Paulo Xisto Pinto Jr., Igor und Max Cavalera Sepultura. Nach Streitigkeiten – über die Jahre wurden verschiedene Gründe genannt – verließ Max Cavalera 1996 die Band und gründete Soulfly. Igor Cavalera ging zehn Jahre später ebenfalls. Unter ihrem Familiennamen musizierten die Brüder fortan wieder gemeinsam.

Sepultura befinden sich hingegen nun schon seit Monaten auf einer umfangreichen Abschiedstournee, mit der sie im Sommer auch in unsere Breitengrade kommen. Das finale Konzert soll hingegen in ihrer Heimat Brasilien – genauer in São Paulo – stattfinden. Dafür hätten Kisser und seine Kollegen die einstigen Begründer der Band gern dabei, wie er in der Vergangenheit mehrfach betonte.

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Sepultura-Abschiedstournee 2026

  • 12.06. CH-Interlaken, Greenfield
  • 13.06. AU-Nickelsdorf, Nova Rock
  • 14.06. Würzburg, Posthalle
  • 17.06. Saarbrücken, Garage
  • 23.06. Oberhausen, Turbinenhalle
  • 24.06. Potsdam, Waschhaus
  • 29.07. Wacken, Wacken Open Air

Aussage gegen Aussage

Im Interview mit dem britischen Metal Hammer erklärte der Gitarrist kürzlich, dass er nochmals eine direkte Einladung an die Cavaleras ausgesprochen habe. „Ich habe vor ein paar Monaten persönlich mit Igor telefoniert“, gibt Andreas Kisser an. „Sogar unsere Manager haben mit ihren Managern gesprochen. Aber sie wollen da nicht mitmachen, und das ist in Ordnung. Es ist ihre Entscheidung.“

An dieser Stelle klinkt sich Gloria Cavalera ein. Als Max‘ Ehefrau und Managerin dementiert sie in einem Instagram-Post sämtliche Kontaktversuche: „An alle, die sich heute wegen falscher Meldungen aufgeregt haben: Nur damit ihr es wisst – niemand hat mich kontaktiert, und niemand hat Max kontaktiert. Das war’s. Macht einfach weiter mit eurem Tag.“ Welche Aussage nun der Wahrheit entspricht, bleibt wohl ungeklärt.

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Während Sepultura noch unterwegs sind, gibt es jedoch noch mal neue Musik. Ende Februar ist bereits die Single ‘The Place’ erschienen. Am 24. April folgen mit der EP THE CLOUD OF UNKNOWING die restlichen neuen Songs. Unterdessen hatte die Cavalera-Familie erneut einen Trauerfall zu beklagen. Christina, die Tochter von Gloria und Stieftochter von Max Cavalera, verstarb Anfang Februar nach längerer Krankheit.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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