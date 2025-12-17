Sepultura hören bekanntlich auf. Das kündigten die Brasilianer bereits vor einiger Zeit an. Nun haben sie die letzten Tournee-Stopps des europäischen Teils ihrer finalen Tournee „Celebrating Life Through Death“ bekanntgegeben. Darunter sind auch Termine in Deutschland.

Finale in Dublin

Da Eloy Casagrande, wie wir wissen, nun bei Slipknot trommelt, haben sich Sepultura für ihre finale Tournee den 23-jährigen Schlagzeuger Greyson Nekrutman mit ins Boot geholt. Nekrutman, der seit 2024 dabei ist, trommelte zuvor bei Suicidal Tendencies, der Band, die wiederum nach dessen Rauswurf bei Slipknot von Jay Weinberg ergänzt wird.

Die Tournee in Europa wird am 6. Juni im niederländischen Maastricht eröffnet. Als Ort, an dem sie das letzte Konzert ihrer Band-Geschichte spielen werden, haben Sepultura Irland auserwählt. Dies gaben sie bereits vor Kurzem bekannt. Das Konzert wird am 9. August 2026 in Dublin in der 3Arena stattfinden.

Sepultura veröffentlichten 15 Studioalben, verkauften zwanzig Millionen Tonträger weltweit und erhielten einige Gold- und Platin-Auszeichnungen in verschiedenen Ländern. Ihr letztes Konzert soll 2026 in São Paulo stattfinden.

Die Termine

Die Tickets für die finale Europatournee stehen ab Donnerstag, dem 18. Dezember zum Verkauf.

Die Tourneedaten 2026:

06.06. NL-Maastricht, South Of Heaven

07.06. CZ-Pilsen, MetalFest

08.06. CRO-Zagreb, Tvornica Kulture

09.06. I-Milan, Circolo Magnolia

10.06. I-Rome, Eur Social Park

12.06. CH-Interlaken, Greenfield

13.06. A-Nickelsdorf, Nova Rock

14.06. Würzburg, Posthalle

17.06. Saarbrücken, Garage

19.06. F-Clisson, Hellfest

20.06. B-Dessel, Graspop Metal Meeting

21.06. P-Lissabon, Rock In Rio Lisboa

23.06. Oberhausen, Turbinenhalle

24.06. Potsdam, Waschhaus

25.06. DK-Kopenhagen, Copenhell

26.06. SWE-Huskvarna, Folkets Park

27.06. NO-Oslo, Tons Of Rock

29.07. Wacken, Wacken Open Air

01.08. FI-Helsinki, Tavastia

02.08. EST-Tallinn, Tallinn Rock Festival

05.08. E-Villena, Leyendas del Rock

07.08. UK-Walton-on-Trent, Bloodstock Festival

09.08. IRE-Dublin, 3Arena

