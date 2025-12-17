Toggle menu

Sepultura verkünden Daten der finalen Europatournee

Sepultura
Sepultura
Foto: PR, Edu Defferrari. All rights reserved.
von
Sepultura werden ihrer Zeit als Band bekanntlich bald ein Ende setzen. Nun verkündeten sie die letzten Daten ihrer finalen Europatournee.
Sepultura hören bekanntlich auf. Das kündigten die Brasilianer bereits vor einiger Zeit an. Nun haben sie die letzten Tournee-Stopps des europäischen Teils ihrer finalen Tournee „Celebrating Life Through Death“ bekanntgegeben. Darunter sind auch Termine in Deutschland.

Finale in Dublin

Da Eloy Casagrande, wie wir wissen, nun bei Slipknot trommelt, haben sich Sepultura für ihre finale Tournee den 23-jährigen Schlagzeuger Greyson Nekrutman mit ins Boot geholt. Nekrutman, der seit 2024 dabei ist, trommelte zuvor bei Suicidal Tendencies, der Band, die wiederum nach dessen Rauswurf bei Slipknot von Jay Weinberg ergänzt wird.

Die Tournee in Europa wird am 6. Juni im niederländischen Maastricht eröffnet. Als Ort, an dem sie das letzte Konzert ihrer Band-Geschichte spielen werden, haben Sepultura Irland auserwählt. Dies gaben sie bereits vor Kurzem bekannt. Das Konzert wird am 9. August 2026 in Dublin in der 3Arena stattfinden.

Sepultura veröffentlichten 15 Studioalben, verkauften zwanzig Millionen Tonträger weltweit und erhielten einige Gold- und Platin-Auszeichnungen in verschiedenen Ländern. Ihr letztes Konzert soll 2026 in São Paulo stattfinden.

Die Termine

Die Tickets für die finale Europatournee stehen ab Donnerstag, dem 18. Dezember zum Verkauf.

Die Tourneedaten 2026:

  • 06.06. NL-Maastricht, South Of Heaven
  • 07.06. CZ-Pilsen, MetalFest
  • 08.06. CRO-Zagreb, Tvornica Kulture
  • 09.06. I-Milan, Circolo Magnolia
  • 10.06. I-Rome, Eur Social Park
  • 12.06. CH-Interlaken, Greenfield
  • 13.06. A-Nickelsdorf, Nova Rock
  • 14.06. Würzburg, Posthalle
  • 17.06. Saarbrücken, Garage
  • 19.06. F-Clisson, Hellfest
  • 20.06. B-Dessel, Graspop Metal Meeting
  • 21.06. P-Lissabon, Rock In Rio Lisboa
  • 23.06. Oberhausen, Turbinenhalle
  • 24.06. Potsdam, Waschhaus
  • 25.06. DK-Kopenhagen, Copenhell
  • 26.06. SWE-Huskvarna, Folkets Park
  • 27.06. NO-Oslo, Tons Of Rock
  • 29.07. Wacken, Wacken Open Air
  • 01.08. FI-Helsinki, Tavastia
  • 02.08. EST-Tallinn, Tallinn Rock Festival
  • 05.08. E-Villena, Leyendas del Rock
  • 07.08. UK-Walton-on-Trent, Bloodstock Festival
  • 09.08. IRE-Dublin, 3Arena


