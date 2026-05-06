Nein, heute ist nicht der 1. April. Diese Meldung stimmt tatsächlich: Das ehemalige Arch Enemy-Organ Alissa White-Gluz bereichert Dragonforce als zusätzliche Sängerin neben Frontmann Marc Hudson. Komplett aus dem Nichts kommt diese Paarung nicht, haben die Musiker doch mit ‘Burning Heart’ 2024 schon einen gemeinsamen Song veröffentlicht (zu welchem 2025 ein Video gedreht wurde).

Viel vor

Des Weiteren feiern die Power-Metaller dieses Jahre das 20. Jubiläum ihres wohl wichtigsten Albums INHUMAN RAMPAGE. Die 2006 erschienene Platte — auf der sich der Trademark-Track ‘Through The Fire And Flames’ findet — stand 23 Wochen lang in den Billboard 200 und wurde mit Gold ausgezeichnet. Doch damit nicht genug: Dragonforce und Alissa White-Gluz schrauben an „umfangreichen Tourplänen, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden“, sowie einem 10. Studioalbum.

Dragonforce-Kreativgeist Herman Li kommentiert den personellen Zuwachs: „Dass Alissa der Band beitritt, bedeutet eine Erweiterung all dessen, was wir bisher erreicht haben. Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit, um irgendetwas zu tun — geschweige denn, um in der Musikbranche zu überleben und immer noch so inspiriert zu sein, das weiterzumachen, was wir lieben. Gemeinsam werden wir würdigen, was INHUMAN RAMPAGE so besonders gemacht hat, und den Leuten gleichzeitig genau zeigen, wohin wir als Nächstes gehen. Alissa dabei zu haben, verändert alles. Sie singt nicht nur, sie macht alle Aspekte unserer Musik besser. Und live klingt sie unglaublich! Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans sie sehen und hören, woran wir gearbeitet haben.“

Die Plattenfirma Napalm Records findet: „Durch ihre Zusammenarbeit mit Künstlern wie The Agonist, Kamelot, Arch Enemy und mit ihrer neu gegründeten Band Blue Medusa ist Alissa White-Gluz zu einer Szene-Ikone geworden, die für Stärke, Unabhängigkeit, Vielseitigkeit und kreative Unerschrockenheit steht — ein neuer Maßstab für Frauen an der Spitze des Heavy Metal! In über zwei Jahrzehnten auf der Bühne, in denen sie wilde und melodische Theatralik mit lyrischen Themen aus Philosophie, Psychologie, Ethik und menschlichen Erfahrungen verband, schuf sie ein Werk, das mehr als 15 Stunden an Musikaufnahmen, über 60 Musikvideos, mehr als 40 Kollaborationen und über 2.000 Konzerte in einer Vielzahl von Subgenres umfasst.“

„Ich bin überglücklich, solch legendäre Musik gemeinsam mit diesen unglaublich talentierten Musikern in einer so unterhaltsamen und inspirierenden Umgebung zum Leben zu erwecken!“, freut sich Alissa White-Gluz über ihren Beitritt zu Dragonforce. „Es ist ein großartiges Gefühl, die ganze Bandbreite meiner Stimme zu präsentieren und all meine Gesangsstile in technisch anspruchsvollen, unglaublich mitreißenden und absolut fesselnden Songs zum Einsatz zu bringen. Ich bin so dankbar für die unglaubliche Unterstützung, die ich im Laufe meiner wilden Karriere aus der Metal-Szene erhalten durfte. Ich möchte meine Grenzen ausweiten und den Fans, die mir so sehr am Herzen liegen, außergewöhnliche Musik und Live-Erlebnisse bieten.“

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